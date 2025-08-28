28 de agosto de 2025 Inicio
Los 3 beneficios extra a los que puede acceder la AUH de ANSES en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los montos adicionales. Todos los detalles.

Por
Anses explicó cuáles son los tres beneficios extra a los que pueden acceder en septiembre los beneficiarios de la AUH.

Anses explicó cuáles son los tres beneficios extra a los que pueden acceder en septiembre los beneficiarios de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrar tres beneficios extra en septiembre. Para poder acceder a ellos es fundamental cumplir con determinados requisitos.

Anses dio información clave sobre cómo los jubilados y pensionados pueden elegir a sus apoderados.
Entre los programas compatibles están la Tarjeta Alimentar, el Complemento de Leche y el retroactivo del 20% retenido durante el año pasado al que pueden acceder con la presentación de la Libreta AUH.

Madre hijo AUH 3

Complemento Leche de ANSES en septiembre 2025

El Complemento Leche es un refuerzo económico destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos hasta los 3 años de edad y que paga un monto fijo por hijo que el próximo mes será de $42.711.

Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar no recibe aumentos y se deposita junto con la AUH de forma automática. Los hijos a cargo pueden tener hasta 14 años inclusive.

  • Familias con 1 hijo: $52.250
  • Familias con 2 hijos: $81.936
  • Familias con 3 hijos: $108.062

Retroactivo de la AUH de ANSES en septiembre 2025

Se puede acceder al pago del retroactivo del año 2024 después de la presentación de la Libreta AUH. Los montos varían según la cantidad de hijos:

  • 1 hijo: $188.069,40 por menor / $612.401 por AUH con discapacidad.
  • 2 hijos: $376.138,80 / $1.224.802 por AUH con discapacidad.
  • 3 hijos: $564.208,20 / $1.837.203 por AUH con discapacidad.
  • 4 hijos: $752.277,60 / $2.449.604 por AUH con discapacidad.
  • 5 hijos: $940.347,00 / $3.062.005 por AUH con discapacidad.
  • 6 hijos: $1.128.416,40 / $3.674.406 por AUH con discapacidad.
