Los 3 beneficios extra a los que puede acceder la AUH de ANSES en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los montos adicionales. Todos los detalles.







Anses explicó cuáles son los tres beneficios extra a los que pueden acceder en septiembre los beneficiarios de la AUH. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrar tres beneficios extra en septiembre. Para poder acceder a ellos es fundamental cumplir con determinados requisitos.

Entre los programas compatibles están la Tarjeta Alimentar, el Complemento de Leche y el retroactivo del 20% retenido durante el año pasado al que pueden acceder con la presentación de la Libreta AUH.

Madre hijo AUH 3 Freepik Complemento Leche de ANSES en septiembre 2025 El Complemento Leche es un refuerzo económico destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos hasta los 3 años de edad y que paga un monto fijo por hijo que el próximo mes será de $42.711.

Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025 La Tarjeta Alimentar no recibe aumentos y se deposita junto con la AUH de forma automática. Los hijos a cargo pueden tener hasta 14 años inclusive.

Familias con 1 hijo : $52.250

: $52.250 Familias con 2 hijos : $81.936

: $81.936 Familias con 3 hijos: $108.062