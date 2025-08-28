Los 3 beneficios extra a los que puede acceder la AUH de ANSES en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrar tres beneficios extra en septiembre. Para poder acceder a ellos es fundamental cumplir con determinados requisitos.
Entre los programas compatibles están la Tarjeta Alimentar, el Complemento de Leche y el retroactivo del 20% retenido durante el año pasado al que pueden acceder con la presentación de la Libreta AUH.
Complemento Leche de ANSES en septiembre 2025
El Complemento Leche es un refuerzo económico destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos hasta los 3 años de edad y que paga un monto fijo por hijo que el próximo mes será de $42.711.
Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025
La Tarjeta Alimentar no recibe aumentos y se deposita junto con la AUH de forma automática. Los hijos a cargo pueden tener hasta 14 años inclusive.
Retroactivo de la AUH de ANSES en septiembre 2025
Se puede acceder al pago del retroactivo del año 2024 después de la presentación de la Libreta AUH. Los montos varían según la cantidad de hijos:
- 1 hijo: $188.069,40 por menor / $612.401 por AUH con discapacidad.
- 2 hijos: $376.138,80 / $1.224.802 por AUH con discapacidad.
- 3 hijos: $564.208,20 / $1.837.203 por AUH con discapacidad.
- 4 hijos: $752.277,60 / $2.449.604 por AUH con discapacidad.
- 5 hijos: $940.347,00 / $3.062.005 por AUH con discapacidad.
- 6 hijos: $1.128.416,40 / $3.674.406 por AUH con discapacidad.