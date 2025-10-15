15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: el paso a paso para acceder a un crédito de $1 millón en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma solicitar este préstamo.

Por
Anses informó que un grupo de beneficiarios puede acceder a un crédito de $1 millón en octubre.

Anses informó que un grupo de beneficiarios puede acceder a un crédito de $1 millón en octubre.

Freepik

Un grupo de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puede acceder a un crédito de hasta $1 millón en octubre otorgados por el Banco Nación y el Banco Provincia. En ese sentido, hay un paso a paso para solicitarlo cualquiera de los dos de forma online.

Anses hizo una aclaración importante sobre la realización de distintos trámites.
Te puede interesar:

La aclaración mega importante que hizo ANSES para hacer trámites

SUAF de ANSES
(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

(ANSES) confirmó que el calendario de pagos de junio de 2024 para los titulares de SUAF experimentará un cambio significativo en comparación con los meses anteriores

ANSES: quiénes pueden acceder al crédito de $1 millón

Estos créditos están destinados a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran sus haberes a través de una cuenta bancaria. Los plazos de devolución son de 12 a 72 meses.

Características del crédito

La principal ventaja es que las cuotas son fijas. Además, cada entidad define sus propias condiciones, pero en general se solicita:

  • Ser titular activo de la Asignación Universal por Hijo.
  • Cobrar la prestación en el mismo banco donde se acreditará el préstamo.
  • Cumplir con los ingresos mínimos exigidos según el monto elegido.
  • No superar los límites de endeudamiento personal establecidos por la entidad.

Cómo acceder al préstamo de $1 millón

El trámite se realiza de forma digital, desde el home banking o la app de la entidad correspondiente.

El procedimiento incluye los siguientes pasos:

  • Ingresar a la web o app del banco (Nación o Provincia).
  • Acceder con usuario y clave de home banking.
  • Ir a la sección Préstamos personales.
  • Elegir el monto y el plazo de devolución.
  • Consultar el valor de la cuota en el simulador.
  • Confirmar la solicitud y esperar la aprobación.

Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.

El pago de cada cuota se debita automáticamente del mismo banco donde el beneficiario cobra la AUH ANSES.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó cuánto se demora en cobrar la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se demora en empezar a cobrar

Los jubilados que superen los $396.298 quedarán fuera del beneficio en octubre.

Urgente ANSES: este grupo se queda afuera de un importante bono en octubre 2025

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 15 de octubre

Anses explicó cuál es el trámite para cobrar un extra de $85.000.

El trámite de ANSES de solo 4 pasos para cobrar un extra de $85.000

Anses explicó por qué algunos beneficiarios recibieron este mensaje.

"No pudimos pagarte": el significado del código 32128 que sorprendió a varios beneficiarios

El beneficio exige regularidad académica y acreditar ingresos familiares menores a tres SMVM.

Becas Progresar de ANSES: 3 cosas que tenés que saber en octubre 2025

Rating Cero

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity.

Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity

La nueva serie de la plataforma de streaming.
play

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

¿Qué pasó con las cuentas de Twitch?

Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

La nueva foto de La Oreja de Van Gogh. 

La Oreja de Van Gogh confirmó la vuelta de Amaia Montero y la salida de uno de sus fundadores

últimas noticias

Los carteles que aparecen en las escuelas.

La Libertad Avanza apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

Hace 12 minutos
Messi, y un nuevo récord.

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

Hace 14 minutos
Conoce dónde quedan los consulados. 

Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Hace 18 minutos
Laurta había contratado a Palacio para que lo llevara a Córdoba.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Hace 20 minutos
La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

Hace 33 minutos