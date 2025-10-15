ANSES: el paso a paso para acceder a un crédito de $1 millón en octubre 2025

Un grupo de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puede acceder a un crédito de hasta $1 millón en octubre otorgados por el Banco Nación y el Banco Provincia. En ese sentido, hay un paso a paso para solicitarlo cualquiera de los dos de forma online.
ANSES: quiénes pueden acceder al crédito de $1 millón
Estos créditos están destinados a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que cobran sus haberes a través de una cuenta bancaria. Los plazos de devolución son de 12 a 72 meses.
Características del crédito
La principal ventaja es que las cuotas son fijas. Además, cada entidad define sus propias condiciones, pero en general se solicita:
Cómo acceder al préstamo de $1 millón
El trámite se realiza de forma digital, desde el home banking o la app de la entidad correspondiente.
El procedimiento incluye los siguientes pasos:
- Ingresar a la web o app del banco (Nación o Provincia).
- Acceder con usuario y clave de home banking.
- Ir a la sección Préstamos personales.
- Elegir el monto y el plazo de devolución.
- Consultar el valor de la cuota en el simulador.
- Confirmar la solicitud y esperar la aprobación.
Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.
El pago de cada cuota se debita automáticamente del mismo banco donde el beneficiario cobra la AUH ANSES.