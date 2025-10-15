Descubren en La Rioja una nueva especie de dinosaurio de más de 230 millones de años El equipo del CONICET halló el esqueleto casi completo de Huayracursor jaguensis en la Quebrada de Santo Domingo. El ejemplar, de unos dos metros de largo, pertenece a un linaje primitivo de los grandes herbívoros que dominarían la era de los dinosaurios. Por







Un equipo de investigadores del CONICET descubrió en La Rioja el esqueleto casi completo de una nueva especie de dinosaurio que habitó la región hace más de 230 millones de años. El hallazgo, publicado en la revista científica Nature, corresponde a Huayracursor jaguensis, un saurópodo primitivo del período Triásico Tardío.

El descubrimiento se produjo en la Quebrada de Santo Domingo, una zona árida y de difícil acceso. “La región es muy inhóspita debido a la altura en la que trabajamos. Es uno de esos descubrimientos que no se dan a menudo”, señaló Martín Hechenleitner, investigador del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) y primer autor del estudio.

Según los científicos, los restos encontrados incluyen parte del cráneo, las extremidades y una serie vertebral completa hasta la cola. “Estimamos una longitud de dos metros y unos 18 kilogramos para un individuo adulto, siendo casi el doble que otros parientes cercanos hallados en Argentina”, explicó Malena Juárez, becaria del CONICET y coautora del trabajo.

Huayracursor jaguensis pertenece al grupo de los sauropodomorfos, antecesores de los gigantes herbívoros como Patagotitan y Argentinosaurus. Su hallazgo ofrece nuevas pistas sobre la evolución temprana de los dinosaurios en Sudamérica, en un período clave marcado por el surgimiento de las primeras especies de estos animales y los ancestros de los mamíferos.

