Acción, aventura y drama de época: de qué se trata Néro, la serie que es furor en Netflix La producción acaba de estrenarse en la plataforma y ya conquistó a los suscriptores. Es un drama histórico que combina acción, aventuras y conflictos entre un padre y su hija.







Netflix ha logrado enriquecer su catálogo con una gran variedad de series producidas en diferentes países y con temas muy distintos, pero un denominador común: son historias impactantes que se cuentan en pocos capítulos. Una de ellas gira en torno a un asesino y una traición, y le encanta a todos.

Se trata de Néro, una serie francesa de solo ocho capítulos que llegó a la plataforma el 8 de octubre. En esta historia, la acción y aventuras se mezclan con el drama histórico, ya que está ambientada en los castillos del sur de Francia a comienzos del siglo XVI, en los principios del Renacimiento.

En este contexto, un asesino traicionado se encuentra sin planearlo con la hija que abandonó al nacer. Néro aborda temas como la venganza, la culpa, la redención, las segundas oportunidades y la paternidad, pero también es una reflexión sobre la posibilidad de perdonar.

Sinopsis de Néro, la serie tendencia de Netflix El año es 1504; el escenario, el sur de Francia. En un mundo dividido por la violencia, la fe y los enfrentamientos entre nobles, Néro se destaca como un mercenario eficaz y el mejor asesino profesional de la región, pero vive atormentado por su pasado.

Esos conflictos aumentan cuando se cruza con Perla, la hija que abandonó al nacer, y ambos deben emprender un peligroso viaje junto a un dispar grupo de compañeros para huir de los enemigos que los persiguen. Néro deberá elegir entre salvarse a sí mismo o arriesgarlo todo para proteger a la joven.

Tráiler de Néro
Pio Marmaï como Néro.

como Néro. Alice Isaaz como Hortensia.

como Hortensia. Olivier Gourmet como Horacio.

como Horacio. Yann Gael como Lothar.

como Lothar. Lili-Rose Carlier Taboury como Perla.

como Perla. Camille Razat como "La tuerta".

como "La tuerta". Louis-Do de Lencquesaing como Rochemort.

como Rochemort. Tom Leeb como Tancredo.

como Tancredo. Sandra Parfait como Zineb.

como Zineb. Quentin d'Hainaut como el inquisidor. Nero-the-Assassin