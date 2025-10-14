Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 15 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 15 de octubre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este miércoles 15 de octubre con DNI finalizado en 5.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este miércoles con DNI terminado en 5.
ANSES: Asignación por Embarazo
El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 percibirán sus haberes este miércoles por ventanilla.
ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 6 y 7 percibirán sus montos este miércoles 15 de octubre.
ANSES: Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Las titulares de la Asignación de Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Primera quincena, percibirán sus montos hasta el 10 de noviembre con todos los documentos.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de noviembre.