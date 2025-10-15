Greta Thunberg denunció "patadas, golpes y amenazas" cuando estaba detenida en Israel

La activista sueca advirtió que fue atacada mientras se encontraba en una cárcel, tras ser interceptada junto a otros integrantes de una flotilla que trasladaba ayuda humanitaria para Gaza.

La activista sueca Greta Thunberg denunció que sufrió "vejaciones, golpes y amenazas" mientras se encontraba detenida por Israel , tras intentar trasladar ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza en el marco del conflicto en Medio Oriente.

En diálogo con el diario sueco Aftonbladet, Thunberg denunció que fue agredida durante su detención y agregó que su valija fue dibujada con un miembro viril y escrita con la frase "Greta puta".

"Esto no va sobre mí o sobre otros miembros de la flotilla. Esto va sobre los miles de palestinos y los cientos de niños que son encarcelados sin un juicio previo y que son torturados en su mayoría", enfatizó.

En tal sentido, trazó un paralelismo de su situación con la de los palestinos. "Si tratan así a una persona conocida, blanca, con pasaporte sueco… Imagina lo que le hacen a los palestinos a puerta cerrada" , advirtió.

En tanto, se refirió a las prisiones que visitó y afirmó que observó agujeros de bala y sangre: "Lo que nosotros hemos tenido que pasar es solo una pequeña parte de lo que los palestinos experimentan".

La flota, integrada por 42 barcos con tripulantes de distintas nacionalidades, había sido interceptada por Israel el 1° de octubre mientras intentaba romper el bloqueo marítimo para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes detuvieron a 450 personas entre las que había argentinos.

Tras permanecer varios días detenidos en la prisión de Ketziot, 137 activistas de 13 países fueron deportados y enviados a Estambul, en Turquía, desde donde partieron a sus ciudades de origen. Un grupo de italianos que llegó horas después a Roma denunció que las fuerzas israelíes los trataron "como monos".