Jennifer López habló sobre su divorcio con Ben Affleck y dijo que "fue lo mejor que me pudo haber pasado": a qué se refería

Sus palabras encendieron las redes y despertaron el interés del público, que sigue de cerca cada paso de la artista.

Jennifer López volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras realizar una declaración que no pasó desapercibida: se refirió a su divorcio con Ben Affleck como un punto de inflexión en su vida. En una entrevista reciente, la cantante y actriz habló con una franqueza poco habitual sobre lo que significó atravesar esa etapa personal.

La declaración generó repercusión no solo entre sus seguidores, sino también en medios internacionales, que interpretaron sus palabras como una señal de cambio y fortaleza personal. A partir de allí, se abren nuevas lecturas sobre cómo esta etapa influirá en su futuro profesional y emocional.

Jennifer Lopez volvió a abrir su corazón y habló sin filtros sobre uno de los momentos más difíciles de su vida personal: su divorcio de Ben Affleck . En una entrevista íntima con CBS News Sunday Morning, la artista de 56 años reflexionó sobre cómo atravesó esa etapa, reconociendo que, aunque fue profundamente dolorosa, terminó siendo “lo mejor que le pudo haber pasado”.

La separación se formalizó en agosto de 2024, justo el día en que la pareja cumplía su segundo aniversario de bodas, cuando la cantante presentó la demanda alegando “diferencias irreconciliables”.

Con una mezcla de honestidad y madurez, Jennifer contó cómo este proceso marcó un antes y un después en su vida. “Me cambió. Me ayudó a crecer de una forma en la que necesitaba crecer”, aseguró. Aunque hacia afuera mantuvo una imagen positiva, confesó que internamente atravesaba un torbellino emocional: “Fue un momento realmente difícil. Apenas podía manejarlo”.

La situación se volvió aún más compleja cuando, en plena separación, comenzó el rodaje de Kiss of the Spider Woman, un proyecto que contaba con Ben Affleck como uno de los productores ejecutivos. “Era duro no pensar en todo lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo era lo mejor y lo peor al mismo tiempo”, explicó. Hoy, con esa etapa superada, Jennifer asegura haber encontrado una nueva sensación de libertad y fortaleza personal.