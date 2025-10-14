El trámite de ANSES de solo 4 pasos para cobrar un extra de $85.000 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó de qué forma acceder a este monto adicional. Por







Anses explicó cuál es el trámite para cobrar un extra de $85.000. Freepik

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) entrega los haberes de octubre. En ese sentido, explicó cómo es el trámite para acceder a los $85.000 extra que se paga a las familias una vez al año por el beneficio de la Ayuda Escolar Anual, destinado a cubrir los gastos relacionados con la escolaridad de sus hijos.

Ayuda Escolar ANSES Con la Ley de Movilidad, la Ayuda Escolar otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social se incrementará a partir del próximo mes. Freepik

Qué es la Ayuda Escolar de ANSES La Ayuda Escolar Anual es una ayuda económica que tiene como objetivo incentivar la educación de niños y adolescentes durante el ciclo lectivo, a través de un pago anual destinado a cubrir los gastos de útiles, uniformes y otros elementos necesarios para la educación de los hijos.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar 2025 de ANSES Esta ayuda está dirigida únicamente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los de la AUH con Discapacidad, los de la Asignación Familiar por Hijo y los de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad. Para poder acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Hijo Edad: a partir de los 45 días y hasta el mes que cumpla 18 años.

Asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario y secundario).

Hijo con discapacidad Sin límite de edad.

Asistir a establecimientos (públicos o privados) de enseñanza oficial o especial, o recibir apoyo de maestros particulares, o concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación. madres anses auh ayuda escolar Freepik Monto de la Ayuda Escolar Anual de ANSES en octubre 2025 La Ayuda Escolar Anual tiene un valor fijo de $85.000. Ayuda Escolar de ANSES: cómo acceder Se deben seguir estos pasos: Ingresar a Mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar. Elegir Generar Certificado, completar los datos requeridos y seleccionar Generar. Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen. Una vez listo, sacarle una foto nítida. Volver a Mi ANSES > Hijos > Presentar un Certificado Escolar, seleccionar Subir Certificado, cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.