Es un electrodoméstico, está en todas las cocinas y puede generar un incendio

Se trata de un aparato muy común dentro de los hogares, pero su uso indebido y poco cuidado puede conducir a una catástrofe.

Este electrodoméstico puede resultar peligroso si se usa de forma indebida.
Este electrodoméstico puede resultar peligroso si se usa de forma indebida.

Las cocinas modernas están llenas de pequeños electrodomésticos que simplifican la vida cotidiana. Desde la cafetera hasta la licuadora, estos dispositivos aportan comodidad, pero también pueden convertirse en una fuente de riesgo si no se los utiliza con precaución.

Los enchufes dentro de poco tendrán una nueva forma, más seguro y confiable.
El aumento en el uso de estos aparatos eléctricos ha llevado a los especialistas a advertir sobre los peligros que implican las sobrecargas, los desperfectos técnicos o incluso los incendios domésticos. Un descuido mínimo puede tener consecuencias graves.

Entre los electrodomésticos más habituales, hay uno que concentra la atención de los expertos por su funcionamiento y frecuencia de uso: la tostadora.

Presente en la mayoría de los hogares, puede transformarse en un peligro silencioso si no se toman los recaudos necesarios. Este pequeño aparato, que utiliza resistencias para calentar y dorar el pan, alcanza temperaturas muy elevadas en pocos segundos. Por eso, los especialistas recomiendan desenchufarla luego de cada uso y mantenerla limpia para evitar cualquier accidente.

Tostadora

Por qué la tostadora puede generar un incendio

El principal motivo de riesgo está en las migas que se acumulan en el interior del dispositivo. Estos restos, al entrar en contacto con las resistencias calientes, pueden incendiarse incluso minutos después de haber sido utilizada la tostadora.

Los expertos advierten que este sobrecalentamiento puede pasar incluso desapercibido, por lo que hay que tomar medidas preventivas para evitar que eso suceda. Uno de los errores más comunes es confiar en que un electrodoméstico está “apagado” simplemente porque no está en uso.

Tostadora
Cómo limpiar la tostadora

Cómo limpiar la tostadora

Para reducir el riesgo, los expertos aconsejan limpiar la bandeja de migas con frecuencia, revisar el estado del cableado y ubicar la tostadora en una superficie estable y alejada de objetos inflamables. Además, recomiendan elegir modelos con apagado automático o temporizador para evitar accidentes.

En caso de que se inicie un incendio, nunca debe arrojarse agua sobre la tostadora, ya que podría provocar una descarga eléctrica. Lo correcto es desconectarla y sofocar las llamas con un paño húmedo o una tapa metálica.

