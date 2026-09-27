27 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Golpe de realidad para el Gobierno: JP Morgan empeoró sus expectativas para Argentina y prevé una recesión

El banco estadounidense redujo sus proyecciones de cara a los próximos meses y alertó que habrá una contracción. También marcó que la caída de julio fue mayor a la esperada.

Por
El JP Morgan bajó su proyección de actividad económica.

El JP Morgan bajó su proyección de actividad económica.

El banco estadounidense JP Morgan bajó sus proyecciones económicas para la Argentina y advirtió que en el tercer trimestre habrá una recesión, mientras que también disminuyó sus expectativas de crecimiento en el año. La actualización ocurrió después de que la actividad cayera un 2,9% en julio en comparación con junio.

La Garra, campeona de los Juegos Suramericanos y clasificada a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Te puede interesar:

Histórico segundo puesto para Argentina en los Juegos Suramericanos: cómo quedó el medallero final

En un informe, el JP Morgan analizó la caída de la dinámica económica y remarcó que fue mayor al esperado. "Esperábamos un dato débil de actividad en julio, en línea con el contexto de debilidad que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción informada superó ampliamente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual", alertó la institución estadounidense.

En tal sentido, el banco pronosticó que la Argentina crecerá un 1,5% en 2026 después del 2,7% calculado anteriormente. También informó que estima una contracción anualizada del 4% en el tercer trimestre. "La economía argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020: el indicador mensual de actividad cayó 2,9% mensual desestacionalizado y 1,4% frente a julio de 2025", alertó la entidad.

El JP Morgan bajó su proyección de actividad económica.

El JP Morgan bajó su proyección de actividad económica.

"Si se excluye el confinamiento de 2020, el shock financiero global de fines de 2008 y el período de estrés financiero de 2018-2019, ningún mes desde 2004 había registrado una caída mayor", remarcó en esta línea.

Por lo pronto, el Indec también detalló que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mermó un 1,4% interanual. De esta manera, el séptimo mes del año marcó un cambio de signo respecto a 2025 impulsado por el retroceso de comercio e industria, aunque compensado parcialmente por el boom pesquero y la minería.

En el desglose sectorial, se observaron fuertes incrementos en pesca (+424,5% interanual) y en la explotación de minas y canteras (+8,4%), mientras que la agricultura y ganadería también aportó una leve mejora (+0,7%). En contraste, las caídas más marcadas se dieron en el comercio mayorista y minorista (-5,1%) y en la industria manufacturera (-4,6%), que fueron los rubros con mayor incidencia negativa sobre el nivel general de actividad.

La expectativa de Luis Caputo: los 18 meses "más prósperos" de las últimas décadas

Durante su exposición del 14 de abril en el AmCham Summit, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que desde ese mes comenzarían "los próximos 18 a 20 meses" más prósperos para el país en las últimas décadas.

Sin embargo, a mediados de mayo, Caputo modificó el momento señalado para el inicio de esa etapa y sostuvo que el denominado "círculo virtuoso" comenzaría en junio. En sus declaraciones, vinculó esa expectativa con una desaceleración de la inflación y una mejora de sectores como la industria y la construcción.

Este desempeño indicado por los últimos datos del EMAE contrasta con las expectativas oficiales ya que los datos de julio muestran que, al menos en el corto plazo, esas ramas todavía enfrentan retrocesos que condicionan la recuperación general.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La emoción de Isabella al momento de la premiación con su medalla dorada.

Tiene 14 años, es hija de Fabián Assmann y Melina Pitra y ganó el oro en los Juegos Suramericanos

Sofía La Reini Gonet y Homero Pettinato cuentan con botón antipánico. 

Tras las amenazas a Homero Pettinato, Sofía Gonet recibió un botón antipánico y una restricción contra su acosador

El informe mostró fuertes disparidades en la forma en que se distribuye la pobreza en el territorio argentino. 

Dónde golpea más la pobreza: cuáles son las regiones y ciudades con mayor incidencia en la Argentina

Sofía Jujuy Jiménez relató una difícil situación de acoso. 

Sofía Jujuy contó cómo un hombre la acosó durante años: "Me perseguía, se me metió al hotel"

Javier Milei y Donald Trump.

Argentina y EEUU lanzaron el Corredor Andes-Atlántico para "fortalecer y modernizar la infraestructura"

Para el miércoles la máxima prevista es de 18 grados. 

¿Cuándo vuelve el calorcito? Continúa la ola de frío, rige una alerta por lluvia y viento en Argentina

Rating Cero

Nicolas Cabré logró una meta deportiva a pesar de sus lesiones físicas. 

Nicolás Cabré y una medalla soñada tras la tragedia de su hermano: "Después de 8 años, sueño cumplido"

Este es el importante papel que rechazó Jeff Bridges y que un joven actor aprovechó.

Jeff Bridges rechazó este papel y un joven actor aprovechó para lanzarse al estrellato: quien fue

Totalmente diferente, así fue la transformación de Collin Farrell.

Parece otra persona: así fue la sorprendente transformación de Colin Farrell

Lali y Dillom juntos en el escenario.

Con amigos así: Dillom filtró un desopilante reclamo de Lali Espósito por la letra de una canción que es furor en redes

Cazzu fue vista de la mano con su bailarín Ignacio Colombara.

Cazzu blanqueó a su nueva pareja durante una salida al teatro: quién es

Lamothe confirmó su casamiento tras dos años de noviazgo: Estoy feliz

Lamothe confirmó su casamiento tras dos años de noviazgo: "Estoy feliz"

últimas noticias

Nicolas Cabré logró una meta deportiva a pesar de sus lesiones físicas. 

Nicolás Cabré y una medalla soñada tras la tragedia de su hermano: "Después de 8 años, sueño cumplido"

Hace 14 minutos
Lluvia en Buenos Aires.

Más lluvia y viento: tras la tormenta, cómo seguirá el tiempo en el AMBA durante la semana

Hace 21 minutos
OpenAI frenó el entrenamiento de sus modelos de IA tras registrar nuevos incidentes

OpenAI frenó el entrenamiento de sus modelos de IA tras registrar nuevos incidentes

Hace 22 minutos
Los manifestantes exigieron el fin de los desahucios y la intervención del mercado de la vivienda.

Multitudinaria marcha en Madrid tras el desalojo de Maricarmen, la jubilada de 87 años

Hace 46 minutos
Gastón Lodico convirtió para Racing contra Boca.

Video: así fue el golazo olímpico de Gastón Lodico contra Boca en la Copa Argentina

Hace 51 minutos