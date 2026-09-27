Golpe de realidad para el Gobierno: JP Morgan empeoró sus expectativas para Argentina y prevé una recesión

El banco estadounidense redujo sus proyecciones de cara a los próximos meses y alertó que habrá una contracción. También marcó que la caída de julio fue mayor a la esperada.

El banco estadounidense JP Morgan bajó sus proyecciones económicas para la Argentina y advirtió que en el tercer trimestre habrá una recesión , mientras que también disminuyó sus expectativas de crecimiento en el año. La actualización ocurrió después de que la actividad cayera un 2,9% en julio en comparación con junio.

En un informe, el JP Morgan analizó la caída de la dinámica económica y remarcó que fue mayor al esperado. "Esperábamos un dato débil de actividad en julio, en línea con el contexto de debilidad que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción informada superó ampliamente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual" , alertó la institución estadounidense.

En tal sentido, el banco pronosticó que la Argentina crecerá un 1,5% en 2026 después del 2,7% calculado anteriormente. También informó que estima una contracción anualizada del 4% en el tercer trimestre. "La economía argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020 : el indicador mensual de actividad cayó 2,9% mensual desestacionalizado y 1,4% frente a julio de 2025", alertó la entidad.

"Si se excluye el confinamiento de 2020, el shock financiero global de fines de 2008 y el período de estrés financiero de 2018-2019, ningún mes desde 2004 había registrado una caída mayor" , remarcó en esta línea.

Por lo pronto, el Indec también detalló que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mermó un 1,4% interanual. De esta manera, el séptimo mes del año marcó un cambio de signo respecto a 2025 impulsado por el retroceso de comercio e industria, aunque compensado parcialmente por el boom pesquero y la minería.

En el desglose sectorial, se observaron fuertes incrementos en pesca (+424,5% interanual) y en la explotación de minas y canteras (+8,4%), mientras que la agricultura y ganadería también aportó una leve mejora (+0,7%). En contraste, las caídas más marcadas se dieron en el comercio mayorista y minorista (-5,1%) y en la industria manufacturera (-4,6%), que fueron los rubros con mayor incidencia negativa sobre el nivel general de actividad.

La expectativa de Luis Caputo: los 18 meses "más prósperos" de las últimas décadas

Durante su exposición del 14 de abril en el AmCham Summit, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que desde ese mes comenzarían "los próximos 18 a 20 meses" más prósperos para el país en las últimas décadas.

Sin embargo, a mediados de mayo, Caputo modificó el momento señalado para el inicio de esa etapa y sostuvo que el denominado "círculo virtuoso" comenzaría en junio. En sus declaraciones, vinculó esa expectativa con una desaceleración de la inflación y una mejora de sectores como la industria y la construcción.

Este desempeño indicado por los últimos datos del EMAE contrasta con las expectativas oficiales ya que los datos de julio muestran que, al menos en el corto plazo, esas ramas todavía enfrentan retrocesos que condicionan la recuperación general.