Histórico segundo puesto para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: el medallero final Con récord de espectadores en todas las disciplinas, la delegación anfitriona cerró una actuación memorable con 293 medallas, escoltando a Brasil y superando con amplitud la cosecha obtenida en Asunción 2022. Repasá todos los números del histórico desempeño argentino. Por Agregar C5N en









La Garra, campeona de los Juegos Suramericanos y clasificada a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Prensa Comité Olímpico Argentino

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin con un balance histórico para la delegación argentina, que terminó en la segunda posición del medallero general con un total de 293 preseas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce. Representada por una nómina de 658 atletas, la delegación albiceleste se consolidó como el segundo mejor país de la competencia continental únicamente por detrás de Brasil, que lideró la tabla con 312 medallas (122 doradas), completando de esta manera el mejor desempeño desde los Odesur de 2006, desarrollados en Buenos Aires (primer puesto).

El canotaje argentino cerró su participación en los Juegos Suramericanos con 20 medallas: 13 en canotaje velocidad 7 en canotaje slalom. Prensa Comité Olímpico Argentino Entre las distintas disciplinas de la delegación argentina, diez deportes se destacaron por concentrar la mayor cantidad de podios, aportando 131 de las 293 medallas totales. La natación fue la máxima cosechadora con 28 preseas (7 de oro, 8 de plata y 13 de bronce), impulsada por figuras como Macarena Ceballos y Cecilia Dielecke, esta última marcando récord de los Juegos en los 100 metros espalda. Le siguieron el atletismo con 16 medallas (4 de oro), liderado por Micaela Levaggi; el canotaje sprint con 13 preseas y una efectividad contundente de 10 doradas, y la gimnasia artística con 12 medallas (5 de oro).

Los deportes colectivos y las finales grupales brindaron algunas de las mayores alegrías de la cita suramericana para Argentina. Los seleccionados de hockey sobre césped coronaron actuaciones perfectas: Las Leonas superaron 5-0 a Chile en la definición femenina y Los Leones vencieron 3-1 al mismo rival en la masculina. Asimismo, el equipo femenino de gimnasia artística por conjuntos conquistó el título e interrumpió una supremacía brasileña de más de tres décadas, mientras que Los Gladiadores sellaron la última dorada argentina en handball masculino tras igualar 27-27 con Chile por diferencia de gol.

La natación aportó 28 medallas a la delegación argentina: 7 oros, 8 platas y 13 bronces. Prensa Comité Olímpico Argentino Este desempeño superó ampliamente lo realizado en la edición anterior de Asunción 2022, donde la Argentina había finalizado en el tercer puesto con 197 medallas (58 de oro, 65 de plata y 74 de bronce). Con las 81 doradas sumadas en Santa Fe 2026, el contingente nacional alcanzó las 663 medallas de oro en el historial general de los Juegos Suramericanos, manteniéndose en el tercer lugar del medallero histórico detrás de brasileños y colombianos. Asimismo, representó la mejor actuación en cosechas doradas desde que el país albergó los Juegos en Buenos Aires 2006.

Más allá del impacto directo en la tabla de posiciones, la relevancia del certamen disputado en territorio santafesino radicó en la proyección olímpica y panamericana de los atletas. El programa incluyó 43 deportes y 60 disciplinas, de las cuales 34 otorgaron plazas directas hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027, abarcando pruebas acuáticas, atletismo, hockey, canotaje y ciclismo, entre otras. De este modo, Santa Fe 2026 concluyó no solo con un podio histórico para la Argentina, sino también con una base sólida de clasificados para el próximo ciclo internacional.

Los Gladiadores, campeones suramericanos: finalizaron el torneo invictos y aseguraron su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Prensa Comité Olímpico Argentino El medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Brasil - 312 (122-107-83)

Argentina - 293 (81-87-125)

Colombia - 192 (69-61-62)

Chile - 175 (49-58-68)

Venezuela - 146 (48-43-55)

Perú - 99 (28-32-39)

Uruguay - 54 (17-14-23)

Ecuador - 82 (16-27-39)

Paraguay - 37 (9-9-19)

Panamá - 16 (5-3-8)

Bolivia - 16 (3-4-9)

Curazao - 2 (1-0-1)

Aruba - 4 (0-3-1)

Guyana - 4 (0-0-4) Florencia Lamboglia, Megan Powell, Elián Larregina y Agustín Pinti se consagraron campeones en el 4x400 relevo mixto de los Juegos Suramericanos. Prensa Comité Olímpico Argentino Ganadores del medallero de los Juegos Suramericanos, edición por edición La Paz, Bolivia, 1978: Argentina.

Rosario, Argentina, 1982: Argentina.

Santiago, Chile, 1986: Argentina.

Lima, Perú, 1990: Argentina.

Valencia, Venezuela, 1994: Argentina.

Cuenca, Ecuador, 1998: Argentina.

Brasilia, Brasil, 2002: Brasil.

Buenos Aires, Argentina, 2006: Argentina.

Medellín, Colombia, 2010: Colombia.

Santiago, Chile, 2014: Brasil.

Cochabamba, Bolivia, 2018: Colombia.

Asunción, Paraguay, 2022: Brasil.

Santa Fe, Argentina, 2026: Brasil. Las Yaguaretés, el seleccionado femenino de rugby, se consagraron campeones en los Juegos Suramericanos y aseguraron su clasificación a los Juegos Panamericanos. Prensa Comité Olímpico Argentino