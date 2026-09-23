Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico para "fortalecer y modernizar la infraestructura"

El Gobierno publicó un comunicado conjunto con el país norteamericano sobre la iniciativa, que buscará "facilitar la inversión pública y privada en infraestructura de transporte, energía y digital a largo plazo".

Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo llamado Corredor Andes-Atlántico , el cual buscará "fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta los sectores económicos vitales de Argentina con los principales puertos del Atlántico y los mercados de Occidente". La rúbrica se produjo en medio de la visita del presidente Javier Milei al país norteamericano , donde brindó un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

En un comunicado, la Cancillería confirmó el lanzamiento del programa en el marco del aceitado vínculo entre las administraciones de Milei y Donald Trump y detalló que apuntará a "fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta los sectores económicos vitales de Argentina con los principales puertos del Atlántico y los mercados de Occidente".

En tal sentido, ambos gobiernos destacaron la relación: "Con este nuevo corredor económico, Argentina y Estados Unidos dan un nuevo paso en línea con su compromiso con la seguridad, la protección y la prosperidad del Hemisferio Occidental y de sus cadenas de suministro críticas".

En tanto, la cartera a cargo de Pablo Quirno precisó los alcances. "El Corredor Andes-Atlántico tiene como objetivo f acilitar la inversión pública y privada en infraestructura de transporte, energía y digital a largo plazo , convirtiendo a Estados Unidos en un socio fundamental para la infraestructura y la inversión en Argentina", señaló.

"Las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumentarán a través de inversiones estadounidenses y respaldadas por dicho país en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía, construidas sobre una base de tecnología confiable que busca garantizar una eficiencia óptima y la máxima ciberseguridad", agregó en esta línea.

También informó las medidas que tomará el país norteamericano: "Estados Unidos promoverá el desarrollo en el marco de esta iniciativa de instrumentos de financiamiento, y asistencia técnica de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU., el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, la Agencia de Comercio y Desarrollo de EE. UU., así como del sector privado, para apoyar el desarrollo del Corredor".

En este marco, la administración libertaria se refirió a las próximas medidas. "Argentina continuará fortaleciendo su entorno legal y regulatorio, así como la protección a la inversión para atraer capital extranjero, lo cual incluye marcos legales y regulatorios transparentes, predecibles y efectivos que rijan las concesiones de infraestructura, acogiendo la participación de empresas y financistas estadounidenses en el mercado", marcó.

"Argentina y Estados Unidos continuarán consolidando su sólida relación a través del incremento de la inversión estadounidense, así como de una estrecha cooperación en seguridad y convergencia de valores. El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7 y se basa en el apoyo de Estados Unidos al desarrollo de corredores económicos estratégicos a nivel global que aseguran las cadenas de suministro estadounidenses y crean oportunidades para que las empresas de EE. UU. se incorporen a dichos proyectos", añadió.

En tanto, la Cancillería repasó las vías establecidas: "Los corredores existentes incluyen el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, la Ruta de Transporte Transcaspiana en Asia Central y el Cáucaso, el Corredor de Lobito en el África Subsahariana y el Corredor Económico de Luzón en Filipinas".

Los puntos que el Gobierno afirmó que buscarán fortalecer Argentina y Estados Unidos

En otro fragmento del comunicado, la Cancillería publicó una serie de ítems que ambas administraciones apuntarán a robustecer mediante el Corredor Andes-Atlántico: