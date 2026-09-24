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Tras las amenazas a Homero Pettinato, Sofía Gonet recibió un botón antipánico y una restricción contra su acosador

La influencer formalizó su denuncia contra Hernán Bloquero tras el episodio ocurrido en Olga, donde trabaja su expareja, quien también cuenta con protección policial y una medida que limita el contacto con el hombre señalado.

Sofía La Reini Gonet y Homero Pettinato cuentan con botón antipánico. 

Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato cuentan con botón antipánico. 

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Sofía Gonet denunció formalmente a Claudio Hernán Di Carlo, conocido como Hernán Bloquero, por el acoso que, según su relato, sufrió durante una década y la Justicia dispuso medidas de protección para la influencer. La presentación fue realizada en la comisaría 14B y derivó en la entrega de un botón antipánico y una restricción de acercamiento.

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La información de fuentes policiales fue publicada por Infobae, luego de que Di Carlo apareciera frente al estudio de Olga durante una emisión en vivo y realizara un gesto intimidatorio hacia Homero Pettinato, episodio que motivó una denuncia del conductor y la intervención de la Justicia porteña, que también dispuso medidas de seguridad para él.

Homero Pettinato, Sofía

Homero Pettinato, Sofía "La Reini" Gonet y Hernán Bloquero.

En el caso de Pettinato, además del botón antipánico, se estableció una custodia policial fija en su domicilio y un móvil para acompañarlo durante sus traslados al estudio. La causa por amenazas simples está a cargo del fiscal Federico Taramelli y el acusado fue citado a indagatoria para este viernes 25 de septiembre.

Hernán Bloquero negó el acoso a Sofía Gonet y habló sobre las amenazas a Homero Pettinato

Di Carlo, oriundo de Junín, habló públicamente sobre Sofía Gonet y rechazó haberla acosado durante una década. En diálogo con Pablo Layús, el hombre aseguró que las acusaciones lo afectaron y aseguró que no utilizó cuentas falsas para comunicarse con la influencer.

Respecto de Pettinato, el hombre señalado reconoció que su conducta "se fue de las manos" y manifestó que le pedirá disculpas. También explicó que comenzó a borrar de sus redes algunas publicaciones vinculadas con Gonet, a quien afirmó haber considerado su pareja pese a que no existió una relación entre ambos.

Además, Di Carlo negó las acusaciones sobre supuestos rituales realizados con fotografías de la influencer. "Mentira, todo mentira, Pablo, es todo mentira", respondió ante la consulta y afirmó que sus pedidos tenían como objetivo que Gonet estuviera protegida.

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