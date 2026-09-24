Tras las amenazas a Homero Pettinato, Sofía Gonet recibió un botón antipánico y una restricción contra su acosador La influencer formalizó su denuncia contra Hernán Bloquero tras el episodio ocurrido en Olga, donde trabaja su expareja, quien también cuenta con protección policial y una medida que limita el contacto con el hombre señalado. Agregar C5N en









Sofía "La Reini" Gonet y Homero Pettinato cuentan con botón antipánico. Web

Sofía Gonet denunció formalmente a Claudio Hernán Di Carlo, conocido como Hernán Bloquero, por el acoso que, según su relato, sufrió durante una década y la Justicia dispuso medidas de protección para la influencer. La presentación fue realizada en la comisaría 14B y derivó en la entrega de un botón antipánico y una restricción de acercamiento.

La información de fuentes policiales fue publicada por Infobae, luego de que Di Carlo apareciera frente al estudio de Olga durante una emisión en vivo y realizara un gesto intimidatorio hacia Homero Pettinato, episodio que motivó una denuncia del conductor y la intervención de la Justicia porteña, que también dispuso medidas de seguridad para él.

Homero Pettinato, Sofía "La Reini" Gonet y Hernán Bloquero. Web En el caso de Pettinato, además del botón antipánico, se estableció una custodia policial fija en su domicilio y un móvil para acompañarlo durante sus traslados al estudio. La causa por amenazas simples está a cargo del fiscal Federico Taramelli y el acusado fue citado a indagatoria para este viernes 25 de septiembre.

Hernán Bloquero negó el acoso a Sofía Gonet y habló sobre las amenazas a Homero Pettinato Di Carlo, oriundo de Junín, habló públicamente sobre Sofía Gonet y rechazó haberla acosado durante una década. En diálogo con Pablo Layús, el hombre aseguró que las acusaciones lo afectaron y aseguró que no utilizó cuentas falsas para comunicarse con la influencer.

Respecto de Pettinato, el hombre señalado reconoció que su conducta "se fue de las manos" y manifestó que le pedirá disculpas. También explicó que comenzó a borrar de sus redes algunas publicaciones vinculadas con Gonet, a quien afirmó haber considerado su pareja pese a que no existió una relación entre ambos.

IMPACTANTES DECLARACIONES DEL ACOSADOR DE HOMERO PETTINATO



"Estaba enamorado de 'La Reini'

"Se me fue de las manos lo de Homero"



Cc #PrimiciasYa @primiciasyacom pic.twitter.com/f5ljmOBW4t — América TV (@AmericaTV) September 23, 2026 Además, Di Carlo negó las acusaciones sobre supuestos rituales realizados con fotografías de la influencer. "Mentira, todo mentira, Pablo, es todo mentira", respondió ante la consulta y afirmó que sus pedidos tenían como objetivo que Gonet estuviera protegida.