26 de septiembre de 2026 Inicio
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Tiene 14 años, es hija de Fabián Assmann y Melina Pitra y se consagró campeona en los Juegos Suramericanos 2026

La joven marplatense Isabella Assmann se quedó con la medalla de oro en la disciplina de bodyboard en Playa Grande tras vencer a la chilena Valentina Díaz. La historia de esfuerzo, tradición deportiva y apoyo familiar detrás del logro continental.

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La emoción de Isabella al momento de la premiación con su medalla dorada.

La emoción de Isabella al momento de la premiación con su medalla dorada.

Isabella Assmann, de tan solo 14 años, se consagró campeona en la categoría femenina de bodyboard en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, aportando una medalla dorada para la delegación argentina en las olas de Playa Grande, Mar del Plata. La joya del surf argentino, hija del exarquero Fabián Assmann y la modelo Melina Pitra, disputó una emocionante final y se impuso sobre la chilena Valentina Díaz, de 40 años y excampeona panamericana.

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La joven deportista se impuso por una puntuación de 9,31 a 7,90 sobre su competidora, en una emocionante final disputada en La Feliz. Al salir del mar, fue recibida en la orilla por sus compañeros de delegación, quienes la alzaron en hombros envuelta en la bandera albiceleste para festejar el título.

El logro de la marplatense es el resultado de un constante proceso de entrenamiento e hitos en el circuito internacional. Isabella tuvo su primer contacto con la tabla a los 10 años en una colonia de verano y rápidamente se volcó de lleno a la disciplina junto a la Asociación de Surf Argentina. Su camino a la cima continental incluye el campeonato sudamericano Sub-18 logrado en Chicama (Perú) en 2025 con solo 13 años, y la medalla de plata obtenida en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá en abril de 2026.

La vida deportiva de Isabella se entrelaza con la historia de su familia y el traslado a la Costa Atlántica. Su padre, el exarquero de Independiente, Vélez y Aldosivi Fabián Assmann, se radicó en la ciudad balnearia tras su paso como futbolista profesional y actualmente se desempeña como entrenador en las divisiones inferiores del club marplatense. Por su parte, su madre, la modelo y conductora Melina Pitra, fue quien impulsó el acercamiento familiar a los deportes acuáticos. La pasión por el mar se consolidó como una tradición de hogar, donde su hermana menor Indiana también compite en categorías infantiles de surf.

Tras el triunfo, la joven campeona brindó sus sensaciones en una entrevista con TyC Sports en compañía de sus padres. Entre risas, bromeó asegurando que todavía no es "la más famosa de la familia" y destacó que llegó a la cima gracias al esfuerzo diario y al apoyo incondicional de sus padres para trasladarla a cada entrenamiento y competencia.

Por su parte, Fabián Assmann confesó "los intensos nervios vividos durante la final" en la playa y puso en valor la disciplina de su hija para practicar con frío extremo, mientras que Melina Pitra admitió la inquietud que le produce ver el mar crecido, destacando la madurez y entereza con la que la deportista resuelve cada maniobra.

La consagración de Assmann formó parte de un desempeño estelar de la delegación nacional de surf en la subsede de Mar del Plata. La cosecha argentina incluyó la medalla dorada de Joaquín Muñoz en la categoría shortboard tras vencer a su compatriota Thiago Passeri, así como los podios alcanzados por Victoria Muñoz, Evelyn Gontier y Matías Maturano.

Isabella, junto a sus padres Assmann y Melina Pitra.

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