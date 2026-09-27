Racing golpea a Boca y le gana 2-0 por los cuartos de final de la Copa Argentina

El Xeneize cae con la Academia en el estadio de Rosario Central, con un golazo de Gastón Lodico convertido en el primer tiempo. El ganador del partido enfrentará a Banfield en las semifinales.

Boca pierde 2-0 con Racing en el estadio Gigante de Arroyito , en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina. Gastón Lodico abrió el marcador con un gol olímpico en el primer tiempo, por lo que el Xeneize intenta igualar el partido y la Academia mantener la ventaja.

Ambos equipos buscan la clasificación a la siguiente ronda para continuar en el torneo y dar otro paso hacia las últimas instancias. El árbitro principal es Andrés Gariano y a cargo del VAR se encuentra Lucas Novelli.

La primera situación de gol fue para Racing, a través de un remate de media distancia de Ulises Ortegoza contenido por el arquero Leandro Brey, quien reemplaza a Álvaro Montero por la convocatoria del colombiano a su selección para la fecha FIFA. Por su parte, Boca respondió con un disparo de Milton Delgado, quien se filtró entre los defensores y buscó pero su intento se desvió en un futbolista de la Academia.

El quiebre se produjo a los 18 minutos, cuando Lodico anotó un gol olímpico tras un paso en falso de Brey y convirtió en la primera chance nítida de gol del conjunto de Juan Pablo Vojvoda. Con su tanto, el jugador de 28 años convirtió por primera vez en el conjunto de Avellaneda.

El gol impactó a Boca debido a que sin llevar peligro, dominaba la pelota en el inicio del partido e intentó construir jugadas mediante su capitán, Leandro Paredes, quien inició las acciones aunque con poca claridad ya que Racing buscaba obstaculizar sus avances y neutralizar a Santiago Ascacibar y Milton Delgado, los otros mediocampistas defensivos.

Por su parte, la Academia pisó fuerte con las apariciones de Ortegoza y Matías Zaracho, quien también marcó a Alan Velasco, el responsable de la unión entre los mediocampistas y los delanteros de Boca. Además, Tomás Conechny retrocedió unos metros para sumar a otro jugador para neutralizar a Paredes.

En este marco, los de Juan Pablo Vojvoda tuvieron una posibilidad a través de un remate de Gonzalo Escudero que se fue por arriba tras un tiro libre de Lodico.

El ingreso de Brey por Montero se trata de la única modificación del entrenador Rodolfo Arruabarrena en Boca después del triunfo 2-0 sobre San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026, por lo que el Vasco busca afianzar el funcionamiento colectivo de cara a los próximos partidos del Xeneize.

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca. X: @LigaAFA

Por su parte, el DT de Racing, Juan Pablo Vojvoda, resolvió que Tomás Conechny juegue por Lautaro Díaz en el sector ofensivo ya que el delantero de 28 años sufrió una molestia muscular. De esta manera, el entrenador de la Academia intenta conseguir la victoria con un once similar al que derrotó 3-1 a Sarmiento por el Clausura.

Por lo pronto, el ganador del cruce enfrentará en las semifinales a Banfield, que venció 7-6 por penales a Deportivo Riestra en el estadio Alfredo Beranger luego de que empataran 0-0 en tiempo regular.

El encuentro se disputa con un condimento especial, después de que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazara la apelación de Vélez, que denunció que el club de la Ribera incluyó a un futbolista extranjero más de lo permitido en el encuentro por los octavos de final. En aquel partido, Boca se impuso 4-3 por penales en el estadio Mario Alberto Kempes después de que igualaran sin goles en los 90 minutos.

El gol olímpico de Gastón Lodico para Racing vs. Boca por la Copa Argentina

¡RACING SE PONE EN VENTAJA!



Gastón Lodico abrió el marcador con este golazo olímpico para poner 1-0 a la Academia a los 18' del primer tiempo pic.twitter.com/0fSV09bC2X — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Boca vs. Racing: formaciones