¿Cuándo vuelve el calorcito? Continúa la ola de frío, rige una alerta por lluvia y viento en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos para varias localidades del país por ráfagas que pueden superar los 110 km/h y precipitación acumulada entre 20 y 50 mm. En pararelo, el termómetro poco a poco comienza a recomponerse de cara al fin de la semana.

En medio de una semana con temperaturas casi bajo cero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por lluvia y viento para varias localidades de Argentina. Según el pronóstico extendido, se prevé que las máximas incrementen poco a poco de cara al fin de semana.

El SMN informó que durante la noche ocurrió el equinoccio de primavera, este fenómeno ocurre entre el 20 y el 24 de septiembre , dependiendo del año y de la zona horaria local. Durante el equinoccio, el Sol se ubica de manera que sus rayos inciden directamente sobre el Ecuador.

Una de las características de este fenómeno es que, durante los equinoccios, el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración . Además, el Sol sale exactamente por el este y se pone por el oeste en el Ecuador , un fenómeno relacionado con la posición de la Tierra respecto del Sol.

Durante la jornada del miércoles 23 de septiembre rige una alerta por viento del sector norte para Buenos Aires con ráfagas que podrían alcanzar entre 30 km/h y 40 km/h .

En el caso de Río Negro, Neuquén y Chubut, la zona cordillera será afectada por nevadas y también lluvias de entre 15 y 30 milímetros de agua equivalente en forma de nieve o lluvia.

¿Cuándo aumentan las temperaturas? El pronóstico extendido para CABA

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires tendrá un ascenso de las temperaturas durante los próximos días, con máximas que llegarán hasta los 25°. El período se caracterizará por jornadas mayormente estables, con presencia de sol y nubosidad variable, y sin lluvias previstas hasta el sábado. El domingo aparece una baja probabilidad de precipitaciones.

Miércoles 23: la jornada tendrá una mínima de 7° y una máxima de 18°. Durante la mañana y la tarde se espera nubosidad variable, con algunos momentos de sol, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad. No se prevén lluvias, con una probabilidad de 0% durante todo el día.

Jueves 24: las temperaturas subirán de manera marcada, con 11° de mínima y 23° de máxima. El cielo tendrá períodos de nubosidad y sol: durante la mañana estará más nublado, mientras que hacia el mediodía y la tarde habrá mayor presencia de sol. Por la noche volverá a aumentar la nubosidad. La probabilidad de precipitaciones será de 0%.

Viernes 25: será la jornada más cálida del período, con una máxima de 25° y una mínima de 14°. Se espera nubosidad variable durante la mañana y mayor presencia de sol durante la tarde y la noche. No se esperan lluvias.