24 de septiembre de 2026 Inicio
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La actividad económica cayó 1,4% interanual en julio 2026

Los sectores que registraron mayor crecimiento fueron pesca y minería, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos este jueves. Los sectores que mostraron retrocesos fueron el comercio mayorista y minorista, junto con la industria manufacturera.

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El EMAE mide mes a mes cómo se mueve la producción y el trabajo delos distintos sectores del país.

El EMAE mide mes a mes cómo se mueve la producción y el trabajo de los distintos sectores del país.

Los Andes

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) mostró en julio una caída de 1,4% interanual respecto del mismo mes de 2025 y un retroceso de 2,9% frente a junio en la serie desestacionalizada.

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Con estos datos, julio 2026 marcó un cambio de signo respecto al año anterior impulsado por el retroceso de comercio e industria, aunque compensado parcialmente por el boom pesquero y la minería.

En el desglose sectorial, se observaron fuertes incrementos en pesca (+424,5% interanual) y en la explotación de minas y canteras (+8,4%), mientras que la agricultura y ganadería también aportó una leve mejora (+0,7%).

En contraste, las caídas más marcadas se dieron en el comercio mayorista y minorista (-5,1%) y en la industria manufacturera (-4,6%), que fueron los rubros con mayor incidencia negativa sobre el nivel general de actividad.

Según el informe publicado por el organismo, julio 2026 marcó un cambio de signo respecto al año anterior, con un EMAE que pasó de crecer a caer, impulsado por el retroceso de comercio e industria, aunque compensado parcialmente por el boom pesquero y la minería.

Julio de 2026 mostró una caída de 1,4% interanual respecto del mismo mes de 2025 y un retroceso de 2,9% frente a junio en la serie desestacionalizada. El componente tendencia-ciclo, en cambio, registró una leve variación positiva de 0,2%, lo que refleja cierta estabilidad en el mediano plazo pese al retroceso puntual.

Las ramas con mayor impacto negativo fueron la Industria manufacturera (-4,6% i.a.) y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,1%), que en conjunto restaron más de un punto al nivel general. Así, mientras algunos sectores específicos impulsaron el índice, los rubros de mayor peso en la economía terminaron arrastrando el resultado hacia abajo.

La expectativa de Luis Caputo: los 18 meses "más prósperos" de las últimas décadas

Durante su exposición del 14 de abril en el AmCham Summit, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que desde ese mes comenzarían "los próximos 18 a 20 meses" más prósperos para el país en las últimas décadas.

Sin embargo, a mediados de mayo, Caputo modificó el momento señalado para el inicio de esa etapa y sostuvo que el denominado "círculo virtuoso" comenzaría en junio. En sus declaraciones, vinculó esa expectativa con una desaceleración de la inflación y una mejora de sectores como la industria y la construcción.

Este desempeño indicado por los últimos datos del EMAE contrasta con las expectativas oficiales ya que los datos de julio muestran que, al menos en el corto plazo, esas ramas todavía enfrentan retrocesos que condicionan la recuperación general.

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