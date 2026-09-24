Dónde golpea más la pobreza: cuáles son las regiones y ciudades con mayor incidencia en la Argentina

El primer semestre de 2026 mostró fuertes diferencias entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC. El NOA y Cuyo, fueron las regiones más golpeadas, mientras que dos ciudades de la región Pampeana y el NEA registraron la mayor incidencia de pobreza. CABA presentó el porcentaje más bajo.

El informe mostró fuertes disparidades en la forma en que se distribuye la pobreza en el territorio argentino.

La pobreza presentó fuertes diferencias territoriales durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el informe difundido este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) marcó que el 32,3% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza, pero los registros variaron de manera significativa según la zona del país.

La pobreza subió a 32,3% en el primer semestre de 2026 y rompió la caída de los últimos dos años

El informe del INDEC divide al país en cinco regiones, en las que la incidencia de la pobreza fue encabezada por el Noroeste con 41,5%, seguido por Cuyo , con 36,7%, el Gran Buenos Aires con 32,1%, el Noreste con 31,5%, la región Pampeana con 30,3% y la Patagonia con 28,4%.

En relación a los conglomerados urbanos, entre los valores más elevados se ubicó Concordia, con una incidencia del 56,2% , lo que significa que m ás de la mitad de su población se halla en la pobreza. Luego le sigue el Gran Resistencia , que también presentó una de las incidencias más altas. En este último aglomerado, el 48,6% de las personas estaba por debajo de la línea de pobreza y el 40,3% de los hogares se encontraba en esa situación.

El Noreste también se ubicaron otros de los conglomerados con mayor incidencia, como Posadas, con 42,2% , y Corrientes, con 41% . Formosa mostró una situación diferente, con un 29,9%, por debajo del promedio de los 31 aglomerados.

La segunda región con mayor porcentaje de personas pobres fue Cuyo , con el 36,7%. Allí los tres aglomerados relevados mostraron resultados cercanos: Gran Mendoza registró 36,9%, Gran San Juan 36,8% y Gran San Luis 35,7% . Los tres se ubicaron por encima del promedio nacional.

En la región Pampeana, cuyo promedio fue del 30,3%, también se observaron diferencias importantes. Además de Concordia, que se ubicó entre los registros más elevados del país, Gran Santa Fe alcanzó el 38,6%, Gran La Plata el 37,8% y San Nicolás-Villa Constitución el 35,5%. En el extremo opuesto de la región se ubicó Mar del Plata, con una incidencia de pobreza del 20,4%.

El Noroeste registró un promedio regional de 31,5%, aunque algunos aglomerados superaron ampliamente ese nivel. Santiago del Estero-La Banda llegó al 38,5%, La Rioja al 38,4% y Gran Catamarca al 37,3%. Por debajo del promedio general de los 31 aglomerados quedaron Salta, con 29,7%; Gran Tucumán-Tafí Viejo, con 27,9%; y Jujuy-Palpalá, con 27,6%.

Patagonia presentó el promedio regional más bajo, con el 28,4% de las personas por debajo de la línea de pobreza, aunque algunos de sus aglomerados tuvieron registros superiores al promedio nacional. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly alcanzó el 37,2%, Rawson-Trelew el 35,1% y Viedma-Carmen de Patagones el 33,2%. En cambio, Ushuaia-Río Grande registró 25,9%, Río Gallegos 25,6% y Neuquén-Plottier 19,6%.

La diferencia territorial de la pobreza en Buenos Aires

La mayor diferencia territorial se observa en el Gran Buenos Aires. Mientras CABA tuvo una incidencia de pobreza del 11,1%, la menor del conjunto relevado, los partidos del GBA alcanzaron el 36,9%. En términos absolutos, los partidos bonaerenses concentraron 4.888.000 personas pobres, frente a las 334.000 contabilizadas en la Ciudad de Buenos Aires.

La distancia entre los extremos alcanzó así 45,1 puntos porcentuales. El contraste entre CABA y los aglomerados con mayores niveles de pobreza muestra que el promedio nacional oculta diferencias significativas entre los distintos territorios.

La evolución interanual también fue dispar. En el conjunto de los 31 aglomerados, la pobreza aumentó 0,7 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025, una variación que el INDEC consideró no significativa. Sin embargo, algunos centros urbanos registraron movimientos considerablemente mayores.

Comodoro Rivadavia-Rada Tilly tuvo el incremento más importante, de 10,3 puntos porcentuales, al pasar del 26,9% al 37,2%. Concordia registró una suba de 7 puntos, desde el 49,2% del primer semestre de 2025, mientras que Viedma-Carmen de Patagones aumentó 6,5 puntos. La Rioja y Santiago del Estero-La Banda sumaron 6 puntos cada una y Rawson-Trelew, otros 5 puntos.