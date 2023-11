Elecciones 2023: cuánto saldría ir a trabajar si Milei es presidente

En primer lugar, entonces, el litro de combustible se ubicaría en los $272, mientras que Milei, con su plan de quita de impuestos, podría aumentarlo a $750 y esto podría ser aún mayor en caso de llevarlo al dólar contado con liquidación (CCL) en su plan de dolarización de la economía.

Este aumento deberá trasladarse de forma inevitable al transporte, lo que producirá que impacte, de forma indirecta, en la tarifa que deberán pagar los y las trabajadoras.

Tarifa de colectivos Massa y Milei

Por ejemplo, una trabajadora de casas particulares de salario de $160.000 y que cuenta con el subsidio del 55% en la tarifa de transporte, paga hoy (y pagará con Sergio Massa) un total de $3.000 en caso de tomar tres transportes públicos para ir a trabajar. En cambio, si Milei es Presidente, ese importe ascendería a $75.000 en la misma cantidad de boletos, sin subsidio, de transporte, de combustible y sin el beneficio del 55%.

Tarifa de trenes Massa y Milei

Un electricista matriculado, con un sueldo promedio de $400.000, gasta actualmente $21.760. Esto mismo se mantendría en caso de que Sergio Massa llegara a la presidencia. De lo contrario, el precio podría irse a $64.000 llenando dos tanques mensuales.

Mismo caso el de un trabajador de CABA o del Gran Buenos Aires con un ingreso similar. Llenando cuatro tanques de nafta súper, con Massa se llega hoy en día a los $43.520, mientras que con Milei totalizaría $12.8000

Precio litro de nafta Massa y Milei

Las tarifas del transporte público, en consecuencia, se irían a $2,7 millones con el litro a $900 y promediando un gasoil mensual de 3000 litros. Con el candidato de UxP rondarían los $876.000, dado que el combustible estaría en $292 el litro a razón del mismo gasto de gasoil por mes.

Educación pública vs vouchers educativos

Desde UxP, Sergio Massa se expresó en reiteradas oportunidades a favor de la educación pública y aseguró que "el derecho a estudiar no se arregla con un voucher". "Es muy importante que tengamos claro qué defendemos: la Argentina de la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, como línea de largada en igualdad de oportunidades", sostuvo durante un acto en San Miguel.

Por su parte, Milei rechazó la obligatoriedad de la enseñanza. "Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta", declaró a La Nación. Según un estudio de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el arancel que propone el libertario para la educación superior rondaría los 2 millones de pesos por alumno por año.

Modelos de salud pública Massa y Milei

Modelos de trasplante de órganos Massa y Milei

Modelos de seguridad Massa y Milei

Modelos de jubilaciones Massa y Milei

Modelos de universidades Massa y Milei

Modelos de universidades Massa y Milei Plan integral de seguridad vs libre venta de armas

El viernes pasado, durante el lanzamiento del programa Ciudades Seguras en Mendoza, Massa pidió "no caer en la ley del sálvese quién pueda". "La lucha contra la inseguridad y la política pública de seguridad debe ser una política de estado, y que no esté sometida al debate electoral sino que sea garantía de todas las fuerzas políticas y todos los dirigentes políticos", afirmó.

Milei, por el contrario, se pronunció en reiteradas oportunidades a favor de la libre tenencia y portación de armas. Aunque recientemente intentó relativizar su postura, la plataforma electoral de LLA incluye entre sus propuestas "la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía".

Modelos de seguridad Massa y Milei Donación de órganos vs mercado de venta

Una de las propuestas de campaña más polémicas de LLA es la creación de un mercado de órganos para trasplantes. "El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores", aseguró la diputada electa Diana Mondino.

La respuesta de Massa fue contundente: "Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", señaló en sus redes sociales. Distintos referentes de UxP defendieron tanto la donación desinteresada como el trabajo y transparencia del Incucai.

Modelos de trasplante de órganos Massa y Milei Medicamentos gratuitos vs descentralización del PAMI

En lo que respecta a los jubilados, Massa defiende tanto el sistema público de seguridad social centralizado en la ANSES como la cobertura pública de salud que brinda el PAMI y que incluye la cobertura de 167 medicamentos que se entregan de forma gratuita a los beneficiarios.

En cambio, Milei se expresó en más de una oportunidad a favor de un sistema privado de pensiones similar al de las AFJP. En ese sentido su plataforma plantea la necesidad de una "reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones" y de alentar "un sistema de capitalización privado".

Modelos de jubilaciones Massa y Milei Subsidios al transporte vs boleto a $700

Milei adelantó que, en caso de llegar al poder, no solo eliminará los subsidios sino que impulsará la privatización del servicio de trenes. En respuesta, desde fines de octubre el Gobierno brindó a los usuarios la posibilidad de renunciar voluntariamente al subsidio y pasar a pagar $700 el pasaje de colectivo.

Sin embargo, menos de 1.000 personas adhirieron a la medida durante los primeros días de su vigencia. "Básicamente lo que está contestando la gente es que esa propuesta de la oposición de quitar el subsidio al transporte es inviable para el jubilado, para el trabajador", resaltó Massa.