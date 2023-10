Sergio Massa: "La gente está demostrando que la quita del subsidio al transporte es inviable"

“Básicamente lo que de alguna manera está contestando la gente es que esa propuesta que plantean desde los medios la oposición de quitar el subsidio al transporte es inviable. Es inviable para el jubilado, para el trabajador”, expresó el candidato presidencial de UxC en una entrevista con Rock And Pop.

“Una cosa es decir cosas en la tele o redes sociales y otra cosa es llevarlo a la práctica, porque tiene impacto en la vida cotidiana. Para un laburante que tiene que tomar dos bondis, la diferencia son $1300 por día”, agregó.

A su vez Massa recordó que tanto los candidatos presidenciales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, "anunciaron la quita de subsidios" y en el caso de Milei "anunció además la privatización de trenes".

"Con a privatización del 1991 quedaron 630 ciudades desconectadas, un millón de personas abandonaron sus ciudades por la salida del ferrocarril. Nosotros hace cuatro años que venimos invirtiendo muy fuerte en el belgrano cargas, porque eso baja el costo logístico. Una cosa es transportar mercadería en camión, que tiene un costo hasta tres veces más caro que hacerlo en tren", detalló Massa.

Sergio Massa acto Día de la Lealtad Arsenal Sarandí octubre 2023 Unión por la Patria

Sergio Massa se refirió a la inflación para el próximo año

El candidato presidencial de Unión por la Patria señaló que "el año que viene va a ser un buen año en términos de inflación, gobierne quien gobierne". "No me voy a poner yo como condición necesaria suficiente", expresó Massa.

Luego el ministro de Economía detalló: "El año que viene vos tenes 19 mil millones de dólares más de exportaciones agrícolas. Además por primera vez en la historia vamos a tener más de 7500 millones de dólares de exportación de energía y después tenes una realidad que hay 92 proyectos mineros de los cuales ya entran etapa de producción y exportación alguno de ellos".

"Eso te permite dos cosas primero apreciar tu moneda y bajar la inflación. Segundo aumentar el volumen de crédito, por eso me anime a plantear un millon de creditos hipotecarios para el año que viene, de créditos para la vivienda. Tercero te permite algo mucho más importante, que es discutir el programa con el Fondo sobre la base de decirle yo te voy a pagar pero no me impones condiciones inflacionarias", agregó.

Massa sobre los allanamientos en la City porteña

"Cuándo sobre declaraciones irresponsables cinco delincuentes salieron a hacerse el veranito, yo me calenté. Por eso hay detenidos, allanamientos y va a seguir habiendo allanamientos. Porque además surgen pruebas que muestran como te manipulan el valor de lo que para la gente es importante", refirió Massa sobre las inspecciones realizadas en los últimos días contra los formadores de precios de dólar blue.

Luego informó que "Vamos a informar a la oficina de lavado de EEUU lo investigado. Hay además una ramificación con operaciones vía Paraguay, vía Madrid. No son cuatro delincuentes improvisados, muy bien armados son. Vamos a dar la pelea, aunque me cueste un voto o a elección, no voy a parar hasta que terminen en cana".