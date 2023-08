"El sistema de la obligación no funciona. Si querés estudiar, vas a tener un voucher y vas a poder estudiar. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponer tu patrón moral. El que quiera estudiar, estudia, pero obligar no me gusta", declaró Milei meses atrás en diálogo con La Nación.

Mediante este proyecto, el titular de la UNSJ explicó que "el dinero sigue al alumno, no va al establecimiento". Por ende sería como implementar la lógica del mercado dentro del sistema educativo, para poder financiar la demanda, los alumnos, en lugar de la oferta, las escuelas.

En cuánto a las universidades, Ricardo Coca expresó que el arancel anual estaría entre 1.500.000 ó 2.000.000 de pesos el año. "Esto es una estimación en función en un presupuesto proyectado a 2024 y la pauta de la inflación que uno espera que pueda haber. Esta matrícula estamos hablando de 150 mil pesos por mes", detalló.

Además, Coca informó para el Diario de Cuyo que la "las propuestas de vouchers educativos para la educación primaria y secundaria, que generarían sin duda segregación y diferencias abismales entre escuelas de distintos sectores, que puedan pagar y los que no".

En palabras de Javier Milei la propuesta de vouchers en educación consiste en que "repartir a cada argentino un voucher para que pueda ir al colegio. Todas las instituciones quedan aranceladas, todos pueden pagarla porque tienen el voucher. Te dan una tarjeta donde vos vas a poder gastar ese dinero en la escuela que tengas. Como consecuencia las instituciones empiezan a tener competencia. Es un subsidio a la demanda no a la oferta".

La titular del Conicet le respondió a Milei: "No entiende el impacto de la ciencia"

Luego de ganar las PASO, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei ratificó que dentro de los recortes de la inversión pública que pretende para su gobierno está la eliminación de algunos Ministerios, e incluyó al CONICET.

Consultado por cuál será el futuro del organismo y con los investigadores científicos de la Argentina, el candidato a Presidente aseveró que podría quedar “en manos del sector privado” y arremetió: “Que se ganen la plata sirviendo al prójimo como lo hace la gente de bien”.

En ese sentido, la titular del Conicet, Ana María Franchi, aseguró que en un principio no le extrañó sus dichos porque durante su campaña dijo que el “Estado es el mayor problema de Argentina”, sin embargo, la científica consideró que “es un ataque al Estados con grandes exabruptos”.

“Me genera bronca y preocupación, no solo por nuestro trabajo sino por el impacto de la ciencia y la tecnología en nuestras vidas como país, como un país que queremos que sea soberano y que nos incluya a todos”, indicó en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, Franchi le respondió con firmeza a Milei: “Los grandes desarrollos tecnológicos no los hicieron las empresas privadas, ellos escalan los escalan como todos los que hicieron el CONICET, por ejemplo, en la pandemia”.

Por otra parte, sobre los productos que se desarrollaron durante la pandemia, le presidenta de la institución científica aseguró: “Si hablamos de productividad, se vendió muchísimo al exterior y hasta generó divisas”.