S&P elevó la nota de la deuda argentina a B- con perspectiva estable La agencia calificadora de riesgo redujo la percepción de riesgo país. Ocurre semanas después de un ajuste similar por parte de Fitch Rating. El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el anuncio de manera oficial. Por Agregar C5N en









La decisión de S&P responde a una menor percepción del riesgo sobre la capacidad de pago del país.

La agencia Standard & Poor's (S&P) elevó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Argentina desde CCC+ hasta B-. Esta decisión responde a una menor percepción del riesgo sobre la capacidad de pago del país y convalida el rumbo del programa económico actual.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la resolución en sus redes sociales, donde definió este avance como una "nueva mejora". La medida de S&P ocurre semanas después de un ajuste similar por parte de Fitch Ratings, lo que consolida una mirada más favorable de los mercados internacionales.

El nuevo informe de la calificadora pondera positivamente el programa económico que lideran Javier Milei y Caputo. Los analistas internacionales destacan el compromiso oficial con el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la progresiva normalización del mercado cambiario.

A pesar de que la nota soberana permanece dentro del rango especulativo, el ascenso convalida el ordenamiento de las variables macroeconómicas locales. Los especialistas prevén que este cambio favorezca una reducción paulatina en el costo de financiamiento para los sectores público y privado.

Las agencias internacionales evalúan el escenario financiero local Con este ajuste de S&P, la Argentina iguala la consideración que posee actualmente ante Fitch Ratings. En contraste, la agencia Moody’s mantiene por el momento una nota de "Caa1" con perspectiva estable para los títulos públicos del país.