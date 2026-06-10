10 de junio de 2026 Inicio
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Vouchers educativos de ANSES: quiénes pueden acceder y cuándo se cobra en junio 2026

Se recomienda verificar que la CBU esté actualizada en Mi ANSES para garantizar la acreditación sin inconvenientes. Todo lo que hay que saber.

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El cobro del beneficio no se escalonará por terminación de DNI.

El cobro del beneficio no se escalonará por terminación de DNI.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) confirmó la fecha de pago de los Vouchers Educativos para junio de 2026. Se trata de una asistencia económica temporal destinada a acompañar a familias en el pago de las cuotas escolares, sin distinción de nivel educativo, con el objetivo de sostener la continuidad de los estudios de los menores a cargo.

Los recientes Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) emitidos por la Agencia Nacional de Discapacidad ya no cuentan con una fecha de vencimiento.
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El período de inscripción al programa ya cerró el 30 de abril pasado. Quienes hayan recibido una resolución negativa por motivos académicos tienen la posibilidad de presentar un reclamo a través de la página oficial del organismo.

El cobro del beneficio no se escalonará por terminación de DNI. Todos los beneficiarios recibirán el pago el viernes 12 de junio, en una única fecha unificada.

vouchers educativos
La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, activará el lunes 20 de mayo el primer cronograma de pago del programa Vouchers Educativos.

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, activará el lunes 20 de mayo el primer cronograma de pago del programa Vouchers Educativos.

Quiénes pueden acceder al vouchers educativos de ANSES 2026

El programa está orientado a familias con hijos de hasta 18 años que concurran a establecimientos públicos de gestión privada, ya sea en el nivel inicial, primario o secundario, siempre que dichas instituciones reciban un aporte estatal del 75% o más.

Para ser elegible, el solicitante debe contar con DNI vigente, no superar los 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles de ingreso familiar y haber completado la encuesta obligatoria al momento de la inscripción. También es requisito estar registrado en la plataforma Mi Argentina y tener una CBU actualizada en Mi ANSES. Al momento de la inscripción, los beneficiarios debieron presentar el DNI y CUIL de los menores a cargo, junto con el nombre y la dirección de la institución educativa a la que asisten.

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Este beneficio de alcance federal se acreditará únicamente a quienes hayan solicitado la cobertura entre el 3 y el 18 de abril

Este beneficio de alcance federal se acreditará únicamente a quienes hayan solicitado la cobertura entre el 3 y el 18 de abril

Cuándo cobro el vouchers educativos de ANSES en junio 2026

A diferencia de otros beneficios del organismo que se distribuyen de manera escalonada según la terminación del documento, los Vouchers Educativos se abonan en una sola fecha para todos los beneficiarios: el viernes 12 de junio de 2026.

El pago lo percibe el adulto responsable registrado en ANSES. En los casos en que dos personas convivan con el menor y ambas figuren en el sistema, la madre es quien recibe el dinero de manera automática.

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