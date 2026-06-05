Massa despidió al Indio Solari: "Los ídolos populares viven para siempre" El líder del Frente Renovador compartió un mensaje por la muerte del músico de rock, al igual que hicieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Por Agregar C5N en









El dirigente compatió un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la triste noticia del músico popular. Redes sociales

Sergio Massa se conmovió por la muerte de Carlos "Indio" Solari, tras confirmarse el deceso del ícolo de la músico popular a los 77 años, víctima del Parkinson: "Los ídolos populares viven para siempre. Gracias por todo, Indio".

El líder del Frente Renovador acompañó la publicación en la red social X con una imagen del artista con los dedos en "V" de la Victoria, y símbolo del Movimiento Peronista.

Embed Los ídolos populares viven para siempre.



Gracias por todo, Indio. pic.twitter.com/CPj0MHI9K4 — Sergio Massa (@SergioMassa) June 5, 2026 Por su parte, dirigente Malena Galmarini, mujer de Massa, también escribió sobre el intérprete del rock nacional: "Y te fuiste… cantando. Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida".