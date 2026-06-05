5 de junio de 2026 Inicio
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Massa despidió al Indio Solari: "Los ídolos populares viven para siempre"

El líder del Frente Renovador compartió un mensaje por la muerte del músico de rock, al igual que hicieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

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El dirigente compatió un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la triste noticia del músico popular.

El dirigente compatió un mensaje en sus redes sociales tras conocerse la triste noticia del músico popular.

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Sergio Massa se conmovió por la muerte de Carlos "Indio" Solari, tras confirmarse el deceso del ícolo de la músico popular a los 77 años, víctima del Parkinson: "Los ídolos populares viven para siempre. Gracias por todo, Indio".

El dirigente político durante una visita al cantante.
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El líder del Frente Renovador acompañó la publicación en la red social X con una imagen del artista con los dedos en "V" de la Victoria, y símbolo del Movimiento Peronista.

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Por su parte, dirigente Malena Galmarini, mujer de Massa, también escribió sobre el intérprete del rock nacional: "Y te fuiste… cantando. Acompañaste mucho mi adolescencia y te quedaste en mi vida".

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"Te vamos a extrañar y en ese momento pondremos tus canciones, entrevistas… seguiremos haciendo pogo en tu honor! Hasta siempre, Indio querido! Sos leyenda".

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