Massa salió al cruce de Milei: "Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, advirtió hoy que "la vida no tiene precio", al cuestionar las últimas declaraciones de la diputada electa de La Libertad Avanza Diana Mondino, quien había definido a un supuesto mercado de órganos como "fantástico".

"Yo no creo en la venta de órganos, no es un mercado más. La vida no tiene precio", expresó Massa desde sus redes sociales, ante el recrudecimiento de la polémica propuesta de Javier Milei que sus asesores de campaña habían intentado soslayar en los últimos tiempos.