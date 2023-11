Milei se refirió al matrimonio igualitario y lo comparó con "estar con un elefante"

Acto seguido, para poder expresar su posición utilizó una definición del liberalismo hecha por Alberto Benegas Lynch hijo. "El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad", apuntó.

"¿Qué me importa a mi cual es tu elección sexual?", señaló y entonces, titubeando y confundido, agregó: "Si vos queres estar con un elefante, bueno si tenés el consentimiento de un elefante, es un problema tuyo y del elefante". De esta manera recurrió, como en otras oportunidades y al igual que otros integrantes de su espacio, a una lamentable comparación para definirse respecto a la homosexualidad.

“Vos te querés percibir un puma, hacelo, me da lo mismo. Mientras no me hagas pagar la cuenta hacé lo que quieras; pero no me lo impongas desde el Estado”, había indicado en otra entrevista respecto a la identidad de género.

Por último, continuó sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo: "Para mi el matrimonio es un contrato y puede ser de dos partes, de tres, de cuatro, de cincuenta. A mi me da lo mismo. Lo único que yo objeto del contrato es cuando se mete el Estado".