10 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 11 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 11 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

El cobro del beneficio no se escalonará por terminación de DNI.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este jueves 11 de junio con DNI terminado en 3.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este jueves 11 de junio con DNI terminado en 3.

ANSES: Asignación Por Embarazo

El organismo detalló que las beneficiarias de la asignación por Embarazo, con DNI terminado en 1, percibirán sus montos este jueves 11 de junio.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

ANSES comunicó que las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI terminado en 2 y 3 percibirán sus montos este miércoles 10 de junio.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar hasta el 8 de julio con todos los documentos primera quincena.

ANSES: Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este jueves 11 de junio con DNI terminados en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes hasta el 8 de julio con todos los documentos.

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