Quini 6: los resultados del sorteo 3.381 del miércoles 10 de junio de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad 'Siempre Sale' repartió alegría entre 57 apostadores, que embolsaron $6.546.709 cada uno.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 10 de junio de 2026.

El sorteo 3.381 del Quini 6 de este miércoles 10 de junio repartió premios millonarios para decenas de apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: 57 jugadores acertaron cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron más de $6 millones, cada uno.

Números ganadores: 01 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 10 de junio de 2026

Números ganadores: 00 - 04 - 08 - 09 - 15 - 28

6 aciertos: vacante. Premio: $1.100.000.000

5 aciertos: 25 ganadores. Premio: $1.663.133

4 aciertos: 1.580 ganadores Premio: $7.894

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 10 de junio de 2026

Números ganadores: 05 - 12 - 14 - 16 - 33 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $2.014.286.281

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 10 de junio de 2026

Números ganadores: 09 - 12 - 16 - 21 - 33 - 41

5 aciertos: 57 ganadores. Premio: $6.546.709

Pozo extra: resultado del miércoles 10 de junio de 2026

Números ganadores: 00 - 01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33 - 35

6 aciertos: 1.279 ganadores. Premio: $156.372

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.382 del Quini 6 se realizará el domingo 14 de junio a las 21.15. Pozo estimado: $6.650.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.