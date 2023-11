Mondino ahora dice que la venta de órganos "no es una propuesta de la Libertad Avanza"

"El mercado de órganos es fantástico, pero todo el mundo cree que te van a agarrar en la calle y cortar en pedacitos para sacarte un riñón. Mercado quiere decir transacción. Por ejemplo, una persona que no conozco me puede donar a mí y hacer una cadena de favores" , había señalado la economista en declaraciones a radio La Red.

Sin embargo, en una entrevista con Diario Perfil ahora justificó sus dichos argumentando que "son mentiras vergonzosas para tapar lo del Gobierno, inventaron cosas para dar miedo". "No quiero pensar que no tienen comprensión de texto", agregó.

"Yo contesté de buena fe, esto es algo que salva vidas. No lo dije pero sí sabemos que se hace en Argentina. Jorge Lanata tuvo una transacción de este estilo que se llama trasplante cruzado. No podemos criticar algo que ya existe", se defendió.

Mondino cargó contra los seguidores de Sergio Massa y afirmó: "Todo es una tergiversación para ocultar lo que estamos teniendo como realidad. Del otro lado hay mucha mala fe, no es que no puedo explicar, es que del otro lado lo quieren cambiar. Yo dije 'no estoy de acuerdo' y me editaron el 'no' y pusieron 'estoy de acuerdo'. Lo hacen para tapar, es una campaña sucia".

El papá de Justina le respondió a Diana Mondino: "No se compra y vende órganos en ningún lugar del mundo"

Ezequiel Lo Cane, el padre de Justina, la nena de 12 años que falleció en 2017 mientras esperaba un donante de corazón, rechazó la propuesta de La Libertad Avanza de crear un "mercado de órganos" y aseguró que "no se compra y vende órganos en ningún lugar del mundo".

"Hay errores conceptuales, hay errores de datos. Una persona que va a tener un rol en el gobierno y que tiene el compromiso de ayudar a la gente que la vota tiene que tener una responsabilidad y tener mucho en cuenta lo que sucede realmente", declaró Ezequiel Lo Cane durante una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela por C5N.

Tras la muerte de su hija, Lo Cane se convirtió en uno de los impulsores de la Ley 27.447, conocida popularmente como "Ley Justina". Se sancionó en 2018 y estableció que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.

"En el artículo 23 aprueba el trasplante cruzado, que está basado en el premio Nobel de Estados Unidos, pero definitivamente prohíbe la venta de órganos. Donar y tener hijos es por amor", agregó.

También aclaró que el trasplante cruzado permite que un donante y un receptor no compatibles se inscriban juntos en la lista de espera para encontrar a otra pareja con la que exista compatibilidad cruzada.

"En un país convulsionado en lo social, lo económico, la educación, la salud, tenés que tener una responsabilidad muy atada a lo sensible, a pensar en el otro y la empatía. Yo me informo responsablemente y trato de aportar sobre algo real una solución que creemos que podría funcionar", destacó Lo Cane.

"Hay cosas para mejorar, pero son cosas que la Ley Justina ya establece y no se están cumpliendo, no que habría que cambiar. Si alguien entiende que la Ley Justina se puede mejorar, bienvenido sea, pero partiendo de lo real y no confundiendo a la gente", señaló.

En ese sentido, remarcó que "no se compra y vende órganos en ningún lugar del mundo. Es realmente ridículo pensar en algo así. De ninguna manera y en ningún momento se habla de cuestiones de mercado de órganos o de venta y compra de órganos. El Incucai es transparente y admirado a nivel mundial", concluyó.