10 de junio de 2026 Inicio
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El Gobierno oficializó aumentos para las trabajadoras de casas particulares: cuánto cobrarán

La actualización contempla incrementos mensuales entre abril y julio, la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico y una mejora en el adicional por zona desfavorable.

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El Gobierno oficializó aumentos para las trabajadoras de casas particulares: cuánto cobrarán
El Gobierno oficializó aumentos para las trabajadoras de casas particulares: cuánto cobrarán

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó este miércoles un nuevo esquema de aumentos salariales para las trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Lo hizo mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, que establece una recomposición escalonada de las remuneraciones mínimas entre abril y julio de este año.

El cobro del beneficio no se escalonará por terminación de DNI.
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La medida alcanza a todo el personal comprendido en el Régimen de Trabajo en Casas Particulares establecido por la Ley 26.844 y tendrá aplicación en todo el territorio nacional. Según la resolución, los incrementos se calcularán sobre los salarios mínimos vigentes y se aplicarán de manera acumulativa durante los próximos meses.

Cuáles son los aumentos estipulados para cada mes

El esquema de actualización salarial aprobado por la CNTCP prevé las siguientes subas:

  • Abril de 2026: aumento del 1,8% sobre los salarios mínimos conformados de marzo de 2026.
  • Mayo de 2026: incremento del 1,6% sobre los valores fijados para abril.
  • Junio de 2026: suba del 1,5% sobre los salarios vigentes en mayo.
  • Julio de 2026: aumento del 1,4% sobre los haberes correspondientes a junio.

Además, la resolución dispuso la incorporación progresiva al salario básico de la suma no remunerativa acordada en marzo. El 50% de ese monto será incorporado en abril y el 50% restante en julio.

Otro de los cambios relevantes es la actualización del adicional por zona desfavorable, que pasará a representar el 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría a partir del 1 de abril de 2026.

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