El Merval y los ADRs reaccionaron al alza, pese al paro general y a la espera de la reforma laboral Pese a una rueda complicada en EEUU y expectante por el tratamiento de la reforma laboral en Diputados, la bolsa porteña rebotó 4% mientras que los activos argentinos en Wall Street se mantuvieron firmes. Los bonos en dólares no acompañaron la tendencia, y cerraron a la baja.







A contramano del mundo, los activos argentinos se mantuvieron firmes.

El mercado respaldó a los activos argentinos pese a una jornada con un clima de incertidumbre tanto en el plano internacional, con una rueda bursátil para el olvido, y en plano local con un paro general por 24 horas y a la espera del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados: el S&P Merval rebotó 4% mientras que los ADRs en Wall Street subieron hasta 7% en un rebote que sorprendió a los inversores. En tanto, la deuda soberana en dólares no acompañó la tendencia y cerró a la baja. Mientras que el riesgo volvió a mantenerse por sobre los 500 puntos básicos.

En ese contexto, el S&P Merval subió 4,26% en pesos hasta los 2.839.106, mientras que medido en dólares alcanzó los u$s1.958,47 (+4.55%). El índice recuperó toda la caída de la jornada anterior, con alzas lideradas por el sector bancario: Banco Macro (+8.60%), Grupo Supervielle (+6.73%), Grupo Financiero Galicia (+6.68%) lideraron el panel, mientras que Aluar (-2.75%) y Banco de Valores(-1.21%) marcaron los únicos cierres en rojo.

merval 19-2 El cierre del Merval, panel líder, del 19 de febrero. @leofinanzas Por su parte, los ADRs, con un volumen bajo de tan solo u$s193 millones, sostuvieron fuertes subas tanto en los bancos como en el sector Oil & Gas. Las mayores subas fueron encabezadas por Banco Macro (+6,96%), Grupo Supervielle (+6,96%) y Grupo Financiero Galicia (+6,41%), seguidos por Pampa Energía (+4,67%) y Transportadora de Gas del Sur (+4,64%). También se destacaron BBVA Argentina (+4,42%), Central Puerto (+4,38%), IRSA (+4,32%), Cresud (+3,54%), Edenor (+3,49%) e YPF (+3,00%). En contraste, las únicas bajas de la jornada correspondieron a MercadoLibre (-0,62%) y Bioceres (-1,92%).

La curva soberana hard-dollar cayó 0,4% promedio en la plaza internacional, con mayor oferta en el tramo largo, en una rueda levemente negativa para la deuda emergente (EMB -0.17%) y el AL30 finalizó con una baja de -0.04%. En tanto, el riesgo país subió 9 puntos, debido al descenso de los bonos argentinos, y se ubicó en los 524 puntos básicos (+1,70%).