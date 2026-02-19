Seguí en vivo el debate en Diputados de la reforma laboral del Gobierno

La Cámara de Diputados sesiona este jueves desde las 14 para el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, en medio del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Tras la media sanción en el Senado, el oficialismo apunta a la aprobación en la cámara baja. Sin embargo, al haber cambios con la quita del artículo sobre licencias por enfermedad, de contar con luz verde volvería a la cámara de origen.
La Libertad Avanza (LLA) confirmó el retiro del artículo 44, vinculado a las licencias por enfermedad, uno de los puntos que había generado un aluvión de críticas sindicales, políticas y empresariales en los últimos días. Tras la polémica instalada en el debate público, el Gobierno terminó por ceder y eliminar ese apartado del texto para garantizar los apoyos necesarios y asegurar la mayoría en comisión. El resto del texto, quedó tal cual se aprobó en el Senado.
La polémica surgió a partir del artículo que modifica el régimen de ausencias por enfermedades o accidentes no laborales y que establece que, después de un determinado período, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario según tengan o no cargas familiares. La omisión de una diferenciación clara entre patologías graves y leves encendió las alarmas tanto en la oposición como en sectores dialoguistas.
Mientras tanto, con la confianza de que la iniciativa será aprobada en la cámara baja, la Dirección General de Comisiones del Senado ya adelantó la invitación para el plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, y puso como fecha el viernes 20. Esto se debe a que, en caso de tener media sanción en Diputados, sería con cambios en el texto, por lo que debe volver a la cámara de origen, en este caso el Senado.