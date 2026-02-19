19 de febrero de 2026 Inicio
Seguí en vivo el debate en Diputados de la reforma laboral del Gobierno

Tras la media sanción en el Senado, el oficialismo apunta a la aprobación en la cámara baja. Sin embargo, al haber cambios con la quita del artículo sobre licencias por enfermedad, de contar con luz verde volvería a la cámara de origen.

La Cámara de Diputados sesiona desde las 14 para debatir la reforma laboral.

Las impactantes imágenes del paro nacional contra la reforma laboral de la CGT
Ciudad desierta: las postales del paro general contra la reforma laboral de la CGT

La Libertad Avanza (LLA) confirmó el retiro del artículo 44, vinculado a las licencias por enfermedad, uno de los puntos que había generado un aluvión de críticas sindicales, políticas y empresariales en los últimos días. Tras la polémica instalada en el debate público, el Gobierno terminó por ceder y eliminar ese apartado del texto para garantizar los apoyos necesarios y asegurar la mayoría en comisión. El resto del texto, quedó tal cual se aprobó en el Senado.

La polémica surgió a partir del artículo que modifica el régimen de ausencias por enfermedades o accidentes no laborales y que establece que, después de un determinado período, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario según tengan o no cargas familiares. La omisión de una diferenciación clara entre patologías graves y leves encendió las alarmas tanto en la oposición como en sectores dialoguistas.

Mientras tanto, con la confianza de que la iniciativa será aprobada en la cámara baja, la Dirección General de Comisiones del Senado ya adelantó la invitación para el plenario de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, y puso como fecha el viernes 20. Esto se debe a que, en caso de tener media sanción en Diputados, sería con cambios en el texto, por lo que debe volver a la cámara de origen, en este caso el Senado.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.
