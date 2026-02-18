18 de febrero de 2026 Inicio
El Gobierno arrancó el año con superávit financiero impulsado por la licitación de centrales hidroeléctricas

En medio del debate por la reforma laboral, el Ministerio de Economía confirmó que el Sector Público Nacional alcanzó un superávit primario de $3.125.737 millones y un superávit financiero de $1.105.159 millones en enero, impulsado por ingresos de represas.

El equipo económico de Luis Caputo mantuvo el superávit primario y financiero en el primer mes de 2026.

Durante enero, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $1.105.159 millones, producto de un superávit primario de $3.125.737 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto por $2.020.578 millones. De esta manera, el ancla fiscal, uno de los pilares de la economía de Javier Milei se mantuvo en el primer mes de 2026, luego de haber registrado el año pasado un resultado primario positivo de 1,4% y un superávit financiero de 0,2% del PBI.

Así lo confirmó, el ministro de Economía, Luis Caputo, quien celebró el dato y se refirió al rumbo de programa económico libertario: "El Ministerio de Economía continuará asegurando el ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico y condición necesaria para la estabilidad y el crecimiento de la economía argentina. El orden fiscal ha permitido devolver recursos al sector privado, en la forma de baja de impuestos, por 2,5% del PIB desde el inicio de la actual administración", expresó.

Según reveló la cartera económica, el SPN obtuvo en el primer mes del año un superávit primario de 0,3% y financiero de 0,1%. Además, aclaró que en el mes se registraron ingresos extraordinarios por $1.039.903 millones explicados por los recursos generados por la licitación privada de las centrales hidroeléctricas del Comahue. De no contabilizar estos ingresos, el superávit primario hubiera sido de $2.085.834 millones y el superávit financiero de $65.256 millones. Se acumula en los últimos 12 meses así un superávit primario del 1.5% del PIB.

En el mismo sentido, el funcionario resaltó el pago de intereses a los tenedores de bonos por $2.020.578 millones: “Enero y julio son los meses de mayores pagos de intereses en términos relativos al resto de los meses del año, dados que opera el vencimiento de los cupones de intereses de los títulos Bonares y Globales”, aseguró. Cabe destacar, que el monto de u$s4.200 millones para el pago de la deuda se logró tras un préstamo REPO con bancos privados y la compra de dólares del Tesoro Nacional.

Por último, Caputo resaltó que el gasto primario total se redujo 0,7% interanual (i.a.) en términos reales, con un crecimiento de 2,8% i.a. y 4,1% i.a. en los recursos destinados a jubilaciones y pensiones contributivas y a la Asignación Universal por Hijo, respectivamente.

Superávit fiscal y primario enero 2026
Superávit fiscal y primario, detallado por el IARAF.

