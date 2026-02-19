19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El Banco Central compró dólares, pero las reservas cayeron por debajo de los u$s45.000 millones

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió divisas por u$s76 millones, en su 32ª intervención al hilo, sin embargo no evitó que las reservas brutas descendieran por u$s216 millones en una jornada con una caída generalizada de los diferentes dólares.

Por
La entidad monetaria compró dólares por 32ª vez consecutiva.

La entidad monetaria compró dólares por 32ª vez consecutiva.

Redes sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares en su plan de acumulación de reservas, pero no pudo sostener el nivel de las divisas y las tenencias se contrajeron por más de u$s200 millones. Este jueves adquirió divisas por u$s76 millones, en su 32ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.245 millones en el año, de los cuales u$s1.088 millones corresponden a febrero.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
Te puede interesar:

El Banco Central compró más de u$s2.000 millones en lo que va del año

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. Sin embargo, las reservas brutas bajaron u$s216 millones y se ubicaron en los u$s44.913 millones.

Según consignó la información de Ámbito, la baja respondió principalmente a un pago al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por unos u$s30 millones y a variaciones en las cotizaciones por alrededor de u$s50 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2024569749074551101&partner=&hide_thread=false

En una jornada cambiaria con presión vendedora, con el dólar mayorista, la referencia del mercado para importaciones y exportación, alejándose del techo de los $1.400 con un cierre en $1.389, el BCRA no pudo sostener el stock reservas brutas por el pago a organismos internacionales y la caída a nivel internacional del dólar, a pesar de una nueva compra diaria.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

reservas 19-2
La racha compradora del Banco Central desde el 5 de enero.

La racha compradora del Banco Central desde el 5 de enero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Banco Central había planeado comprar en el año u$s10.000 millones.

El Banco Central volvió a comprar dólares y ya superó el 20% de las divisas previstas para todo el año

El dólar oficial se mantiene sin cambios en la semana corta.

En medio del paro general, el dólar se mantuvo estable y cerca de los $1.400

El equipo económico de Luis Caputo mantuvo el superávit primario y financiero en el primer mes de 2026.

El Gobierno arrancó el año con superávit financiero impulsado por la licitación de centrales hidroeléctricas

El dólar oficial se mantiene tranquilo y continúa el carry trade.

El dólar oficial volvió a caer y el minorista se mantuvo estable en el arranque de la semana

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de febrero

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de febrero

Rating Cero

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

últimas noticias

Milei quiere abrir las sesiones ordinarias con la reforma laboral ya aprobada.

Contrarreloj en extraordinarias: el plan para que Milei abra sesiones con la reforma laboral aprobada

Hace 4 minutos
Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del 80.

Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

Hace 4 minutos
La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

Hace 14 minutos
Un jubilado fue detenido en la protesta.

El llanto de un jubilado detenido en la protesta contra la reforma laboral: "Es una cacería humana"

Hace 20 minutos
A contramano del mundo, los activos argentinos se mantuvieron firmes.

El Merval y los ADRs reaccionaron al alza, pese al paro general y a la espera de la reforma laboral

Hace 31 minutos