Luis Caputo recibe a la UIA, que le llevará propuestas para reactivar la economía

El encuentro se llevará a cabo este viernes en un contexto donde el sector industrial es uno de los más golpeados por la apertura de importaciones del Gobierno. Los principales lineamientos del plan.

Caputo junto a Funes de Rioja en la última reunión de la UIA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá este viernes a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) que le llevarán un plan de acción con propuestas para reactivar la economía , que cerró el 2025 con un estancamiento y sin crecimiento. Además, la capacidad instalada industrial , correspondiente a diciembre último, fue de 53,8%, el menor nivel en 21 meses , según informó el Indec.

El FMI finalizó su misión técnica en Argentina: "Se registraron muy buenos avances"

Entre las principales iniciativas que los empresarios le llevarán al titular del Palacio de Hacienda se encuentra la implementación de estímulos para la construcción, y la puesta en práctica de plan de financiamiento en cuotas que lleve a una ampliación del consumo.

Desde la UIA vienen marcando en las diferentes cumbres industriales la fuerte crítica por peso de los impuestos en la cadena productiva. Motivo por el que vienen trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para lograr una baja de la presión tributaria, tanto nacional como provincial, consigna la información de Ámbito.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó este viernes que la industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva y cerró diciembre con una baja de 3,9%, y de 0.1% respecto al mes previo.

De esta manera, en el acumulado de enero-diciembre de 2025 el índice de producción industrial (IPI) presentó un incremento de 1,6% respecto a igual período de 2024.

El detalle del informe elaborado por el INDEC, que esta semana se vió envuelto en la polémica por la renuncia de su extitular Marco Lavagna, debido al aplazamiento por parte del Gobierno de la nueva forma para medir la inflación, marca que diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 16,7%; “Maquinaria y equipo”, 14,8%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,4%.

También se vieron afectadas “Productos de caucho y plástico”, 18,3%; “Productos textiles”, 25,7%; “Productos de metal”, 7,5%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 6,6%; “Productos de tabaco”, 7,6%; y “Otro equipo de transporte”, 2,9%.