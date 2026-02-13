13 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Luis Caputo recibe a la UIA, que le llevará propuestas para reactivar la economía

El encuentro se llevará a cabo este viernes en un contexto donde el sector industrial es uno de los más golpeados por la apertura de importaciones del Gobierno. Los principales lineamientos del plan.

Por
Caputo junto a Funes de Rioja en la última reunión de la UIA. 

Caputo junto a Funes de Rioja en la última reunión de la UIA. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá este viernes a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) que le llevarán un plan de acción con propuestas para reactivar la economía, que cerró el 2025 con un estancamiento y sin crecimiento. Además, la capacidad instalada industrial, correspondiente a diciembre último, fue de 53,8%, el menor nivel en 21 meses, según informó el Indec.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva.
Te puede interesar:

El FMI finalizó su misión técnica en Argentina: "Se registraron muy buenos avances"

Entre las principales iniciativas que los empresarios le llevarán al titular del Palacio de Hacienda se encuentra la implementación de estímulos para la construcción, y la puesta en práctica de plan de financiamiento en cuotas que lleve a una ampliación del consumo.

Desde la UIA vienen marcando en las diferentes cumbres industriales la fuerte crítica por peso de los impuestos en la cadena productiva. Motivo por el que vienen trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para lograr una baja de la presión tributaria, tanto nacional como provincial, consigna la información de Ámbito.

Luis Caputo reunión UIA
La foto del último encuentro entre Caputo y la UIA.

La foto del último encuentro entre Caputo y la UIA.

Tras la sexta caída consecutiva, la industria cerró 2025 con una baja del 3,9%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) confirmó este viernes que la industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva y cerró diciembre con una baja de 3,9%, y de 0.1% respecto al mes previo.

De esta manera, en el acumulado de enero-diciembre de 2025 el índice de producción industrial (IPI) presentó un incremento de 1,6% respecto a igual período de 2024.

El detalle del informe elaborado por el INDEC, que esta semana se vió envuelto en la polémica por la renuncia de su extitular Marco Lavagna, debido al aplazamiento por parte del Gobierno de la nueva forma para medir la inflación, marca que diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 16,7%; “Maquinaria y equipo”, 14,8%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,4%.

También se vieron afectadas “Productos de caucho y plástico”, 18,3%; “Productos textiles”, 25,7%; “Productos de metal”, 7,5%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 6,6%; “Productos de tabaco”, 7,6%; y “Otro equipo de transporte”, 2,9%.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.

El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

Tras el IPC de enero, Caputo aseguró que la inflación "va a converger a niveles internacionales"

La bailarina hizo un fuerte descargo contra el locutor.

Marixa Balli expuso a Esteban Mirol tras sus críticas: "Se sintió rechazado"

La industria automotriz tuvo una fuerte caída en enero y se derrumbó un 30,1% anual

La industria automotriz tuvo una fuerte caída en enero y se derrumbó un 30,1% anual

Luis Caputo.
play

Caputo, sobre la marcha atrás para cambiar la fórmula de inflación: "Pasaron cosas en el medio"

Luis Caputo y Marco Lavagna.

Caputo: "Marco Lavagna se fue en términos amigables"

Rating Cero

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

James Van Der Breek murió a los 48 años tras una larga lucha contra un cáncer de colon.

James Van Der Breek, estrella de Dawson's Creek, murió en la pobreza y su familia pide ayuda

Luciano Castro habría colapsado emocionalmente tras la separación con Griselda Siciliani.

Tras el escándalo mediático, Luciano Castro estaría internado en una clínica de rehabilitación

Daniela Celis habló con la prensa: ¿está en algo nuevo o sigue con Thiago?

Daniela Celis blanqueó su presente amoroso: ¿se terminó todo con Thiago Medina?

últimas noticias

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Hace 9 minutos
Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

Hace 19 minutos
Nueva Toro 2026.

Fiat Toro: así es la nueva pick-up y estos son sus precios en Argentina

Hace 22 minutos
El aumento previsional se calcula en base al índice de inflación mensual.

ANSES confirmó el aumento de la jubilación máxima: el monto de marzo 2026

Hace 37 minutos
Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

Hace 58 minutos