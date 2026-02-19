19 de febrero de 2026 Inicio
La CGT destacó el nivel de acatamiento al paro general contra la reforma laboral

El cosecretario general, Jorge Sola, afirmó que la adhesión a la huelga demuestra el acompañamiento de los trabajadores en las primeras horas del jueves y adelantó: "No vamos a dejar de expresarnos para decir que este proyecto no tiene al trabajador en el centro de la escena".

La Confederación General del Trabajo (CGT) destacó el nivel de acatamiento del paro general contra la reforma laboral que se lleva a cabo este jueves en todo el país. "Es importantísimo", afirmó el cosecretario general Jorge Sola, previo señalar que la adhesión a la huelga demuestra el acompañamiento de los trabajadores.

La empresa DOTA no adherirá al paro general del 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral. 
“El acatamiento es importantísimo. Ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, sostuvo Sola en una entrevista por Radio Rivadavia.

"Es muy importante que todos los gremios se plieguen, en especial el transporte, esa adhesión es apoyo a lo que la CGT lleva adelante. La UTA es miembro de la CGT, no es parte del consejo directivo pero está confederado, es parte de la construcción de la medida de fuerza", destacó el gremialista.

Jorge Sola destacó el nivel de acatamiento del paro general de la CGT.

En el mismo sentido, planteó que el paro general "es una unidad de criterio hacia la oposición a un proyecto de reforma laboral” y puso como ejemplo lo ocurrido en la empresa de neumáticos en Virreyes, San Fernando: "El ejemplo de Fate del miércoles es solamente la punta de trescientos mil puestos formales que se cayeron".

De cara a lo que pueda llegar a ocurrir, si finalmente el Gobierno logra aprobar el proyecto, advirtió: "Hicimos 12 movilizaciones, este es el cuarto paro nacional. No vamos a dejar de expresarnos para decir que este proyecto no tiene al trabajador en el centro de la escena".

