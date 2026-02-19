19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Superávit comercial en enero: rozó los u$s2.000 millones, impulsado por el salto de las exportaciones

Con una caída de las importaciones del 12% y con ventas al exterior por más de u$s7.000 millones, la balanza comercial logró el nivel más alto para un enero desde 2008.

Por
Las exportaciones subieron casi un 20% en enero.

Las exportaciones subieron casi un 20% en enero.

La balanza comercial argentina en enero fue superavitaria en u$s1.987 millones, el nivel más alto para un arranque de año desde 2008, impulsada por el salto de exportaciones por u$s7.057 millones (crecimiento interanual de 19,3%) y una caída interanual de las importaciones de 11,9%, que alcanzaron un total de u$s5.070 millones.

El Indec detalló los índices de la balanza comercial.
Te puede interesar:

La balanza comercial registró un superávit de más de u$s1.890 millones en diciembre de 2025

Según informó el INDEC, en enero el superávit se determinó con una mejora interanual de u$s1.825 millones (desde los u$s162 millones). En cuanto a las variaciones mensuales, las ventas al exterior crecieron un 11,4%, explicado principalmente por Productos Primarios, que representaron un tercio de la expansión; y las importaciones descendieron -6,1%, donde los únicos rubros que exhibieron una expansión fueron Bienes de consumo (+6%) y Vehículos (+18,1%), mientras que el resto cayeron sensiblemente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2024560437954527533&partner=&hide_thread=false

Exportaciones: qué vendió el país al exterior

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se elevaron 37%, a u$s1.939 millones, con una conjunción del alza de 14,3% en cantidades y del 20,3% en los precios. Mientras que los Productos Primarios registraron un alza de 35,4%, con u$s2.057 millones. Las cantidades ascendieron 47,5% y los precios descendieron 8,2%.

Las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) alcanzaron US$ 2.281 millones, con una mejora de 10,1%. período del año anterior. Las cantidades se elevaron 5,5% y los precios, 4,3%. El único rubro que retrocedió fue combustibles y energía, que disminuyó 14,1% para llegar a u$s781 millones, por un descenso de 13,2% en los precios y de 1% en las cantidades.

Importaciones: que compró Argentina

En importaciones, la mayor incidencia negativa provino de Bienes Intermedios (-23,4%) y Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (-32,4%). También cayeron los bienes de capital (-8,3%) y combustibles y lubricantes (-21%).

El rubro que estuvo al alza entre las importaciones fue Vehículos y autopartes, con una variación positiva de 106,6% con la que completaron u$s484 millones. Las cantidades se incrementaron 180,7% y los precios disminuyeron 26,2%.

balanza comercial
El saldo de la balanza comercial logró el nivel más alto para un enero desde 2008.

El saldo de la balanza comercial logró el nivel más alto para un enero desde 2008.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El equipo económico de Luis Caputo mantuvo el superávit primario y financiero en el primer mes de 2026.

El Gobierno arrancó el año con superávit financiero impulsado por la licitación de centrales hidroeléctricas

El ICC mide las variaciones mensuales en el costo de construcción privada de viviendas en CABA y 24 partidos del conurbano.

El costo de la construcción subió 2,3% en enero y la mano de obra lideró el aumento

La inflación mayorista bajó en enero.

En enero, la inflación mayorista bajó al 1,7% mensual y registró un 26,4% interanual

El poder adquisitivo disminuyó en el último cuatrimestre del año. 

Los salarios formales se desplomaron frente a la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025

El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.

Impacto inflacionario: la canasta básica subió 5,8% en enero y una familia necesitó más de $1.360.000 para no ser pobre

Los alimentos aumentaron un 4,7% en promedio durante enero 2026. 

Inflación de enero: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Rating Cero

La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

El hijo del Diez eligió el videojuego de realidad virtual Gorilla Tag para su cumpleaños temático.

El presente de Dieguito Fernando: la pareja de Verónica Ojeda reveló la condición que tiene el hijo menor del 10

La influencer recordó el calvario que vivió hace una década con la conductora.

Ivana Icardi acusó a su hermano Guido de "traidor", tras la foto con Wanda Nara y Maxi López

Losartistas de renombre de esta edición serán Sabrina Carpenter, Tyler TheCreator, Skrillex, y Paulo Londra, entre otros.

Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2026: día por día, cuáles son los horarios en cada escenario

Ofrece una mirada incómoda sobre jóvenes sin futuro, redes de narcotráfico en espacios impensados, familias disfuncionales y la corrupción estatal.
play

Está en Netflix: la serie atrapante con una historia basada en el crimen y el misterio

Son dos nuevas opciones que suman variedad al streaming.

Las 2 películas que sumó Netflix hace poco y duran menos de dos horas: son imperdibles

últimas noticias

Milei quiere abrir las sesiones ordinarias con la reforma laboral ya aprobada.

Contrarreloj en extraordinarias: el plan para que Milei abra sesiones con la reforma laboral aprobada

Hace 4 minutos
Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del 80.

Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

Hace 4 minutos
La diva envió invitaciones para su festejo número 99: Te espero para celebrar la vida”.

Se vienen los 99 de Mirtha Legrand: cómo sera el mega festejo y quiénes serán sus invitados

Hace 14 minutos
Un jubilado fue detenido en la protesta.

El llanto de un jubilado detenido en la protesta contra la reforma laboral: "Es una cacería humana"

Hace 20 minutos
A contramano del mundo, los activos argentinos se mantuvieron firmes.

El Merval y los ADRs reaccionaron al alza, pese al paro general y a la espera de la reforma laboral

Hace 31 minutos