Superávit comercial en enero: rozó los u$s2.000 millones, impulsado por el salto de las exportaciones Con una caída de las importaciones del 12% y con ventas al exterior por más de u$s7.000 millones, la balanza comercial logró el nivel más alto para un enero desde 2008.







Las exportaciones subieron casi un 20% en enero.

La balanza comercial argentina en enero fue superavitaria en u$s1.987 millones, el nivel más alto para un arranque de año desde 2008, impulsada por el salto de exportaciones por u$s7.057 millones (crecimiento interanual de 19,3%) y una caída interanual de las importaciones de 11,9%, que alcanzaron un total de u$s5.070 millones.

Según informó el INDEC, en enero el superávit se determinó con una mejora interanual de u$s1.825 millones (desde los u$s162 millones). En cuanto a las variaciones mensuales, las ventas al exterior crecieron un 11,4%, explicado principalmente por Productos Primarios, que representaron un tercio de la expansión; y las importaciones descendieron -6,1%, donde los únicos rubros que exhibieron una expansión fueron Bienes de consumo (+6%) y Vehículos (+18,1%), mientras que el resto cayeron sensiblemente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2024560437954527533&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Comercio exterior de bienes: en enero de 2026, la exportación creció 19,3% interanual; y la importación cayó 11,9%. La balanza arrojó un superávit de USD 1.987 millones https://t.co/sLwAEBlYhH pic.twitter.com/QenShzoRWL — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 19, 2026 Exportaciones: qué vendió el país al exterior Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se elevaron 37%, a u$s1.939 millones, con una conjunción del alza de 14,3% en cantidades y del 20,3% en los precios. Mientras que los Productos Primarios registraron un alza de 35,4%, con u$s2.057 millones. Las cantidades ascendieron 47,5% y los precios descendieron 8,2%.

Las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) alcanzaron US$ 2.281 millones, con una mejora de 10,1%. período del año anterior. Las cantidades se elevaron 5,5% y los precios, 4,3%. El único rubro que retrocedió fue combustibles y energía, que disminuyó 14,1% para llegar a u$s781 millones, por un descenso de 13,2% en los precios y de 1% en las cantidades.

Importaciones: que compró Argentina En importaciones, la mayor incidencia negativa provino de Bienes Intermedios (-23,4%) y Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (-32,4%). También cayeron los bienes de capital (-8,3%) y combustibles y lubricantes (-21%).