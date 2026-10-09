El Merval cerró con un alza semanal del 2,2% y el riesgo país se ubicó en 589 puntos A pesar de la leve toma de ganancias, los bonos soberanos en dólares y las acciones de Loma Negra lideraron el balance semanal en una jornada con comportamiento mixto para los activos argentinos. Por Agregar C5N en









El mercado argentino cerró una semana al alza en medio de clima global agitado.

La plaza bursátil argentina cerró la jornada con un leve recorte diario del 0,16% en el índice Merval, aunque logró consolidar un avance acumulado del 2,2% en comparación con el viernes anterior, mientras que el Riesgo País finalizó en 589 puntos. En el ámbito internacional, los principales indicadores de Wall Street operaron en terreno positivo, liderados por el Dow Jones (+0,83%), el S&P 500 (+0,59%) y el Nasdaq (+0,64%).

@leofinanzas La plaza bursátil local mostró una jornada mayoritariamente positiva, encabezada por la fuerte suba de Aluar, que lideró las ganancias del panel líder con un incremento del 3,32%. Entre las principales acciones que operaron en terreno alcista también se destacaron Loma Negra con una suba del 1,39%, Distribuidora de Gas Cuyana con el 1,30%, YPF con el 0,43%, BYMA con el 0,39%, Ternium Argentina con el 0,37% y Central Puerto con el 0,34%. Asimismo, registraron avances más moderados Transener (+0,27%), Edenor (+0,24%), Grupo Supervielle (+0,17%), Pampa Energía (+0,09%), Grupo Financiero Valores (+0,09%) y Comercial del Plata (+0,02%).

En contraste, el comportamiento negativo estuvo encabezado por Telecom Argentina, que sufrió la caída más pronunciada al retroceder un 3,19%. La tendencia bajista también afectó a Transportadora de Gas del Sur con un descenso del 2,12%, Banco Macro con el 1,70%, Banco BBVA con el 0,80% y Metrogas con el 0,37%. Completaron la nómina de caídas Transportadora de Gas del Norte (-0,37%) y Grupo Financiero Galicia (-0,33%).

@leofinanzas Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraron un comportamiento mixto durante la rueda, encabezadas por las subas de Ternium (+3,03%), MercadoLibre (+1,79%) y Satellogic (+1,38%). En el terreno positivo también operaron Loma Negra con un avance del 1,10%, Corporación América con el 0,57%, Edenor con el 0,35%, YPF con el 0,28% y Lithium Argentina con el 0,19%. Completaron las ganancias Grupo Financiero Galicia (+0,14%), Grupo Supervielle (+0,14%) y Bioceres (+0,03%).

Por el contrario, la mayor presión vendedora en el exterior afectó a Telecom Argentina, que encabezó las bajas con un retroceso del 3,36%. La tendencia negativa también alcanzó a Transportadora de Gas del Sur (-2,58%), Adecoagro (-2,10%), Globant (-1,97%) y Banco Macro (-1,43%). Asimismo, registraron caídas Cresud (-1,38%), IRSA (-1,37%), Vista Energy (-1,34%), Pampa Energía (-0,42%), Banco BBVA (-0,32%) y Central Puerto (-0,16%).