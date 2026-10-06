El riesgo país sigue cediendo: repuntan los bonos y las acciones

Los títulos soberanos avanzan en una jornada donde el índice financiero, medido por JP Morgan, perfora los 580 puntos básicos.

Tras las elecciones de Brasil, el riesgo país sigue cediendo.

La jornada financiera extiende este martes su buen arranque semanal en Wall Street, debido a que ceden las acciones y bonos argentinos , mientras que el riesgo país vuelve a caer y perfora los 580 puntos básicos. El efecto Brasil, debido al triunfo electoral de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidencial , impactaron en las monedas de la región, que se apreciaron frente al dólar.

El Banco Mundial volvió a recortar las proyecciones de crecimiento de Argentina para 2026 y 2027

En ese contexto, los bonos vuelven a subir liderados por los tramos más largos como el Global 2041 (0,9%) y el Global 2035 (0,1%), mientras que el riesgo país cae 4% y se ubica a 575 puntos básicos.

Las acciones con mayores subas son Grupo Supervielle (1%), IRSA (0,9%), Loma Negra (0,7%), y Telecom (0,6%). Mientras las mayores bajas son registradas por Transportadora Gas del Norte (-1,2%), Transportadora Gas del Sur (-1,2%), BYMA (-1,1%), Banco Macro (-1,1%).

Por otro lado, los ADRs operan con subas de hasta 1,9% lideradas por Edenor , Grupo Supervielle (1,7%), IRSA (1,4%) y BBVA (1,3%). Las principales caídas pertenecen Transportadora Gas del Norte (-0,4%) y Pampa Energía (-0,4%).

La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.520.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.002.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.606,82 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.538,39.