El riesgo país sigue cediendo: repuntan los bonos y las acciones

La jornada financiera extiende este martes su buen arranque semanal en Wall Street, debido a que ceden las acciones y bonos argentinos, mientras que el riesgo país vuelve a caer y perfora los 580 puntos básicos. El efecto Brasil, debido al triunfo electoral de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidencial, impactaron en las monedas de la región, que se apreciaron frente al dólar.
En ese contexto, los bonos vuelven a subir liderados por los tramos más largos como el Global 2041 (0,9%) y el Global 2035 (0,1%), mientras que el riesgo país cae 4% y se ubica a 575 puntos básicos.
Las acciones con mayores subas son Grupo Supervielle (1%), IRSA (0,9%), Loma Negra (0,7%), y Telecom (0,6%). Mientras las mayores bajas son registradas por Transportadora Gas del Norte (-1,2%), Transportadora Gas del Sur (-1,2%), BYMA (-1,1%), Banco Macro (-1,1%).
Por otro lado, los ADRs operan con subas de hasta 1,9% lideradas por Edenor, Grupo Supervielle (1,7%), IRSA (1,4%) y BBVA (1,3%). Las principales caídas pertenecen Transportadora Gas del Norte (-0,4%) y Pampa Energía (-0,4%).
Qué pasa con el dólar
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.520.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.002.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.606,82 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.538,39.