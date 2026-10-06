6 de octubre de 2026 Inicio
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El riesgo país sigue cediendo: repuntan los bonos y las acciones

Los títulos soberanos avanzan en una jornada donde el índice financiero, medido por JP Morgan, perfora los 580 puntos básicos.

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Tras las elecciones de Brasil

Tras las elecciones de Brasil, el riesgo país sigue cediendo.

Javier Milei junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. 
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En ese contexto, los bonos vuelven a subir liderados por los tramos más largos como el Global 2041 (0,9%) y el Global 2035 (0,1%), mientras que el riesgo país cae 4% y se ubica a 575 puntos básicos.

Las acciones con mayores subas son Grupo Supervielle (1%), IRSA (0,9%), Loma Negra (0,7%), y Telecom (0,6%). Mientras las mayores bajas son registradas por Transportadora Gas del Norte (-1,2%), Transportadora Gas del Sur (-1,2%), BYMA (-1,1%), Banco Macro (-1,1%).

Por otro lado, los ADRs operan con subas de hasta 1,9% lideradas por Edenor, Grupo Supervielle (1,7%), IRSA (1,4%) y BBVA (1,3%). Las principales caídas pertenecen Transportadora Gas del Norte (-0,4%) y Pampa Energía (-0,4%).

Qué pasa con el dólar

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.520.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.002.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.606,82 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.538,39.

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