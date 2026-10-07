7 de octubre de 2026 Inicio
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El riesgo país vuelve a rozar los 600 puntos y caen las acciones argentinas en Wall Street

El índice financiero medio por JP Morgan crece un 4,7% luego de dos jornadas a la baja. Por su parte, los activos locales retroceden hasta un 4,1% en su cotización.

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La cifra del riesgo país se eleva.

La cifra del riesgo país se eleva.

La jornada financiera de miércoles le puso fin a dos ruedas positivas en Wall Street para las acciones y bonos argentinos, que sufren caídas de hasta un 4,1%, mientras que el riesgo país retoma la senda alcista y vuelve a rozar los 600 puntos básicos.

El dólar oficial atraviesa la semana sin altibajos.
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El índice que elabora JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, se incrementa 27 unidades, respecto a la jornada previa, alcanza los 595 puntos, y parece empezar a dejar atrás el viento favorable tras la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil.

En el mercado bursátil, las acciones argentinas que operan en Nueva York iniciaron en rojo debido a retrocesos en las ADRs de Banco Macro, (-4,4%), seguidos por BBVA (-4,1%) y Banco Supervielle (-4%). En el plano local, el índice S&P Merval perdía un 2,1% en pesos y un 1,9% medido en dólares.

Jornada complicada para las acciones y bonos argentinos en Wall Street.

Jornada complicada para las acciones y bonos argentinos en Wall Street.

Qué pasa con el dólar

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.540.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.002.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.609,22 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.541,11.

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