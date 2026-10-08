La derecha avanza en las urnas, pero pierde la batalla cultural: 3 de cada 4 argentinos quieren más Estado Tras la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, un nuevo informe nacional de CEOP analiza el fenómeno regional y advierte que, si bien Milei se consolidó en el poder, las "ideas de la libertad" no lograron conquistar el sentido común: el 77% exige un Estado garante del bienestar y el 76,5% pide una economía con intervención activa. Por Agregar C5N en









El 77% está de acuerdo con que el Estado debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente.

El avance electoral de las expresiones libertarias y de derecha, como en las últimas elecciones de Brasil con la ventaja de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta, no se tradujo en una hegemonía cultural ni en una adopción masiva de sus premisas de fondo en la Argentina. Según el último estudio nacional de la consultora CEOP Latam, realizado entre el 4 y el 6 de octubre sobre 1.702 casos efectivos, el consenso mayoritario de la ciudadanía continúa alineado con la necesidad de un rol estatal presente. Mientras el Ejecutivo promueve la desregulación a ultranza y el repliegue de lo público, casi 3 de cada 4 argentinos afirman que el Estado debe intervenir activamente en la economía y ser el garante primordial del bienestar general.

En el plano de los principios generales, el rechazo al ideario de libre mercado sin regulación es categórico. Ante la consulta sobre la responsabilidad del sector público, un 77,0% de los encuestados sostuvo estar de acuerdo con que el Estado debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente. En esa misma línea, un 76,5% de la población exigió una intervención estatal activa en la economía (55,3% muy activa y 21,2% algo activa), mientras que apenas un marginal 8,7% coincidió con la postura ortodoxa de que el Estado directamente no debería intervenir.

Cuando el debate abandona las abstracciones y se traslada a las medidas concretas de gestión, la preferencia por el resguardo público se mantiene firme. Un 66,5% de los consultados se inclinó por el desarrollo de la industria nacional, marcando una distancia considerable frente al 30,9% que respaldó la libre competencia con productos importados. Asimismo, en lo relativo al plan económico oficial, un 58,7% de los argentinos rechazó el ajuste por considerarlo excesivo (26,9%) o directamente innecesario (31,9%), demostrando que la tolerancia social ante los recortes alcanzó su límite.

El relevamiento expone un patrón: la postura en favor de lo público prevalece en los cinco ejes evaluados por el informe, aunque la brecha se achica a medida que la discusión se vuelve más específica. Mientras que la ventaja del "más Estado" arranca en +55 puntos en materia de bienestar y +54 en intervención económica, se reduce a +36 puntos en defensa de la industria y +19 puntos en la crítica al ajuste. El único terreno donde se observa un empate virtual es el debate impositivo, donde un 50,4% prefiere que los sectores más ricos paguen más impuestos frente a un 48,2% que opta por una baja generalizada de cargas.

Otro hallazgo central de la investigación radica en la asimetría de la polarización política. El bloque opositor muestra una cohesión casi monolítica, donde más del 96% de sus integrantes exige un Estado activo y protector. En contraste, la base electoral del oficialismo exhibe fisuras doctrinarias significativas: un 44,0% de los propios votantes mileístas considera que el Estado debe garantizar el bienestar y un 41,6% reclama su presencia activa en la economía, evidenciando que el discurso libertario no permeó de manera uniforme ni siquiera en su propia tropa.