La Bolsa porteña subió y los bonos rebotaron pese al freno tecnológico en Wall Street

Con moderados avances en los activos locales, en especial la deuda soberana que operó de menor a mayor, el mercado argentino logró desacoplarse de las pérdidas registradas en Nueva York.

Durante la jornada financiera local, el mercado bursátil operó con una tendencia general moderada, donde el S&P Merval registró un avance en moneda local, la deuda soberana fue de menor a mayor y cortó la racha de retrocesos y, a su vez, el indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan anotó una suba de 2 puntos (+0,30%), situándose en el nivel de los 588 puntos básicos . Con este escenario, los activos locales mantuvieron cierta firmeza relativa frente al freno registrado en los mercados internacionales.

En ese contexto, el índice S&P Merval registró un leve avance del 0,30%, en una jornada con rendimientos mixtos para las principales acciones del mercado local. Entre las subas más destacadas se ubicó Loma Negra, que lideró las ganancias con un incremento del 4,97%, seguida por Metrogas con un 1,56%, Ternium Argentina con un 1,52% y Transener con un 1%. También operaron en terreno positivo Central Puerto (+0,84%), YPF (+0,81%), Pampa Energía (+0,78%), Aluar (+0,50%), Comercial del Plata (+0,28%) y Transportadora de Gas del Sur (+0,18%), mientras que Cresud finalizó sin cambios.

En contraste, el sector financiero encabezó las pérdidas del panel líder, impulsado por las caídas de Banco BBVA (-2,22%), BYMA (-1,55%), Banco Macro (-0,38%), Grupo Financiero Galicia (-0,34%) y Grupo Supervielle (-0,47%). Asimismo, registraron descensos la Distribuidora de Gas Cuyana (-1,49%), Edenor (-0,80%), Grupo Financiero Valores (-0,64%) y Transportadora de Gas del Norte (-0,08%).

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADRs) cerraron la rueda con resultados dispares, encabezadas por la fuerte suba de Loma Negra, que trepó un 5,15%. En el lote de los papeles con rendimiento positivo se sumaron V ista Energy con un aumento del 2,64%, Telecom Argentina con un 1,43% y Central Puerto con un 0,96%. Completaron la tendencia alcista las acciones de YPF (+0,85%), Pampa Energía (+0,70%) y Transportadora de Gas del Sur (+0,57%).

Por el contrario, el sector bancario y financiero volvió a mostrar la mayor presión vendedora, liderado por Banco BBVA con una caída del 2,16%, acompañado por Grupo Financiero Galicia (-0,78%), Grupo Supervielle (-0,28%) y Banco Macro (-0,02%). En terreno negativo también finalizaron Bioceres (-1,88%), IRSA (-1,00%), Cresud (-0,43%) y Edenor (-0,10%).

En el segmento de la renta fija, los títulos públicos soberanos en dólares (Bonares y Globales) mostraron una recuperación promedio del 0,5%, encabezada por los títulos del tramo corto donde el AL30 finalizó en u$s56,05 (+0,54%). A partir de estas cotizaciones, el indicador de riesgo país que mide JP Morgan finalizó posicionado en el nivel de los 588 puntos básicos.

@FalabellaCorsi

A nivel internacional, el mercado argentino operó a contramano de Nueva York, donde Wall Street registró retrocesos del 1,25% en el Nasdaq y del 0,47% en el S&P 500. La plaza estadounidense se vio arrastrada por un fuerte desplome en las firmas de semiconductores y tecnología, luego de difundirse estimaciones de ingresos de OpenAI por debajo de las expectativas del mercado, lo que encendió dudas sobre el ritmo de retorno de la inversión en inteligencia artificial.

El panorama global estuvo condicionado además por la volatilidad en el precio del petróleo y por una baja en las tasas de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años al 5,23%. En el ámbito macroeconómico local, el mercado siguió de cerca la publicación del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que registró una variación del 1,8% mensual en septiembre, marcando una pauta para la inflación nacional de los próximos días.