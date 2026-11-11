El riesgo país encontró su nuevo piso: se mantiene arriba de los 850 puntos Pese a que no hay cotización de bonos en Wall Street por el Día de los Veteranos estadounidenses, la bolsa local opera con bajas en el Merval y los activos locales hasta el 3%. Por su parte, el dólar se mantiene arriba de los $1.500. Por Agregar C5N en









El riesgo país se mantiene en torno a los 850 puntos.

El riesgo país se ubica este miércoles en los 852 puntos y parece haber encontrado un nuevo piso financiero tras las elecciones legislativas en los Estados Unidos y el balotaje presidencial en Brasil. Luego de dos jornadas de feriados sin operatorias bancarias en Argentina, la misma volvió a su actividad con bajas en el Merval y activos locales hasta el 3%.

Por su parte, en Estados Unidos es feriado federal por el Día de los Veteranos, y si bien opera la renta variable, el funcionamiento en Wall Street mantiene cerrado las operaciones de bonos.

En el plano local, el MSCI Merval baja 1,1% a 82.064,270 y las acciones líderes que más bajan son: YPF (-2,9%), Ternium (-1%), y Aluar (-1%).

El Tesoro lleva adelante la primera licitación de noviembre El Tesoro llevará adelante en esta miércoles su primera licitación de deuda en pesos del mes, en la que enfrenta pagos por alrededor de $10,6 billones.

La oferta vuelve a ser corta, aunque hay bonos que tienen vencimiento luego del mandato del presidente Javier Milei: se ofrecen papeles tasa fija (S29E7 y T30J7), Boncer TZX28, Bontam nuevo a abril del 2027 (TMA27) y un dollar linked (D15E7).