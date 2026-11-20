El dólar oficial cotizó viernes a $1.530 para la compra y $1.585 para la venta en el Banco Nación, máximo nominal histórico, luego de una suba en la rueda del jueves, que llevó también al blue por encima de los $1.600, nuevo récord. Por su parte, a nivel financiero, el riesgo país se ubica arriba de los 900 puntos básicos.
El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había vuelto a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el Directorio del organismo se junte para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó en el evento Somos Pymes, en La Rural: "Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda".
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.620 para la compra y $1.640 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.565.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.060,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.711,36 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.629,84.