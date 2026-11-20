Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de noviembre El oficial cotiza a $1.530 para la compra y $1.590 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por el pulso alcista, que impactó también en la divisa paralela. Por su parte, el riesgo país se mantiene arriba de los 900 puntos. Por Agregar C5N en









El dolar se mantiene arriba de los $1.500. Pexels

El dólar oficial cotizó viernes a $1.530 para la compra y $1.585 para la venta en el Banco Nación, máximo nominal histórico, luego de una suba en la rueda del jueves, que llevó también al blue por encima de los $1.600, nuevo récord. Por su parte, a nivel financiero, el riesgo país se ubica arriba de los 900 puntos básicos.

El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había vuelto a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el Directorio del organismo se junte para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó en el evento Somos Pymes, en La Rural: "Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda".

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.620 para la compra y $1.640 para la venta.