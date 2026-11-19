El riesgo país sigue subiendo: supera los 860 puntos y las acciones caen en Wall Street El índice medido por JP Morgan se incrementa un 2,5% respecto al miércoles, en una jornada donde el mercado sigue de cerca el debut bursátil de Anthropic. Por su parte, los títulos soberanos operan con mayoría de ganancias. Por Agregar C5N en









El riesgo país sigue arriba de los 800 puntos.

La rueda financiera de este jueves ubica al riesgo país en los 869 puntos y sufre una suba de 2,5% respecto a su medición anterior, mientras que que los bonos y acciones argentinas rebotan y operan en alza tanto en Wall Street como en la bolsa local, favorecido por el debut bursátil de Anthropic.

En el panel de los bonos soberanos en dólares, la apertura de la jornada inició con mayoría de números en verde, especialmente en los títulos bajo legislación extranjera. Lideran las subas con el GD38 avanzando 0,28%, seguido por el GD41 y el GD46 (+0,25% cada uno), el GD35 (+0,23%), el GD30 (+0,17%) y el GD29 (+0,15%).

En los bonos locales operan con sesgo positivo, encabezados por el AL41 (+0,22%), el AL27 (+0,08%) y el AL35 (+0,05%), mientras que el AL38 (-0,06%) y el AL30 (-0,02%) se mantienen neutros.

Qué pasa con las acciones y el Merval El índice Merval retrocede alrededor de 0,35% y se ubica en torno a los 2.848.945 puntos. En Wall Street, en cambio, los ADRs argentinos perdieron el impulso alcista de la apertura (apuntalado por el debut de Anthropic en el Nasdaq) y operan con mayoría de caídas en Nueva York.

Los retrocesos más pronunciados vuelven a concentrarse en los bancos —con Grupo Supervielle (SUPV) cayendo -3,01%, BBVA Argentina (BBAR) retrocediendo -2,10%, Grupo Financiero Galicia (GGAL) bajando -2,00% y Banco Macro (BMA) cediendo -0,93%,, mientras que las energéticas muestran mayor resistencia relativa pero también en terreno negativo, con bajas acotadas en Transportadora de Gas del Sur (TGS, -0,15%) y Pampa Energía (PAM, -0,11%).