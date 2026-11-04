4 de noviembre de 2026 Inicio
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La noche de furia de Donald Trump tras la derrota en las elecciones de EEU: "Perdimos porque no estaba en la boleta"

El Partido Demócrata se llevó un categórico triunfo en los comicios de medio término y dejó al presidente complicado de cara a sus últimos dos años de mandato, quien salió a despotricar en Truth, su red social. Además, compartió una profética foto: "Veto".

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La noche de furia de Donald Trump tras la derrota en las elecciones de EEU: Perdimos porque no estaba en la boleta

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, atravesó una noche de furia luego de la contundente derrota en los comicios de medio término. Su principal reclamo: "Yo no estaba en la boleta".

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De acuerdo con su red social Truth Social, el mandatario escribió alrededor de seis posteos. El primero fue contra Fox News, el canal de noticias, a quien acusó de tener bajo rating por "hablar mal de él".

"¡Los índices de audiencia de FoxNews están por los suelos (¡un 27% abajo!) porque están pasando demasiado tiempo cubriendo a los Demócratas con Trastorno Derivado de Trump! Todas aquellas personas que solían ver Fox, y ya no lo hacen, lo entienden. Son ellos, no yo. Mis números son mejores de lo que jamás han sido"... señaló en uno de sus posteos.

"Con razón los índices de audiencia de FoxNews se están colapsando, y van a caer mucho más. Están muy abajo, no por mi causa, ¡sino porque están EN CONTRA mía! Esto ya ocurrió una vez antes, y Fox casi colapsa. ¡Está sucediendo de nuevo! Presidente DONALD J. TRUMP", cerró.

Uno de los posteos de Trump contra Fox News

Uno de los posteos de Trump contra Fox News

Enseguida se metió de lleno en el resultado electoral y en su análisis argumentó que los republicanos perdieron porque él no estaba en la boleta. De haber sido así, el mandatario afirmó que la victoria hubiera sido arrolladora.

Para Trump, los dem&oacute;cratas ganaron porque &eacute;l no estaba en la boleta.

Para Trump, los demócratas ganaron porque él no estaba en la boleta.

Entre sus frenéticos posteos cargó contra Greg Abbott, el gobernador de Texas, a quien acusó de haber sido un RINO (Republican In Name Only), que se traduce como un republicano moderado. De no haber sido así, "no hubiera perdido".

Al típico estilo Javier Milei en X, Trump se dedicó a continuar posteando a medida que se iban conociendo los resultados electorales que ya avizoraban una paliza demócrata. En ese sentido comentó que se iba a convertir en un "especialista político" con el objetivo de analizar las razones por las que lo candidatos perdieron y ganaron.

Luego posteó una gorra roja similar a la de MAGA, pero con la palabra VETO, haciendo alusión literalmente al verbo en español que se refiere a bloquear y rechazar las propuestas de la oposición, que ahora controlará el Congreso.

Por último, el presidente Trump cerró su "noche tuitera" con un nuevo posteo contra Fox News y específicamente contra Will de Blasio, a quien cuestionó: "Dejó la ciudad en desgracia, el daño que hizo es incalculable y ¿ahora viene a decirnos cómo manejar Estados Unidos?".

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