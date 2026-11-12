El riesgo país roza los 850 puntos y caen los bonos argentinos en Wall Street El índice medido por JP Morgan frena su tendencia alcista, luego de jornadas marcadas por los feriados financieros en Argentina y Estados Unidos. Por su parte, el dólar se mantiene en $1.570. Por Agregar C5N en









El riesgo país se mantiene en elos 850 puntos.

La jornada financiera de jueves está marcada por el riesgo país, que baja 1,3% y se ubica en los 841 puntos. Mientras que los bonos argentinos en Wall Street retroceden tras tres días de repuntes. Por su parte, el dólar oficial se mantiene en torno de los $1.570.

El detalle marca que, entre los bonos globales, el GD29 retrocede 0,22%, mientras que el GD30 pierde 0,16%. Mientras que el GD35 cede 0,50% y el GD38 baja 0,44%. Las pérdidas se extienden a los bonos de mayor duración, con el GD41 retrocediendo 0,63% y el GD46 cayendo 0,57%.

El riesgo país parece haber encontrado un nuevo piso. El dato económico del miércoles refiriere a que el Ministerio de Economía renovó el 84% de los vencimientos de deuda en moneda local, lo cual significa una inyección de liquidez.

A pesar del saldo positivo en la mesa de cambio, las reservas internacionales brutas registraron un retroceso de u$s312 millones, finalizando en u$s49.330 millones. Esta baja obedeció al desembolso por el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al impacto negativo de los activos internacionales. En particular, la cotización del oro retrocedió un 1% (con una pérdida estimada en u$s150 millones) y la divisa estadounidense se fortaleció en los mercados globales.

La racha compradora de noviembre muestra un ritmo menor al de los meses anteriores: las adquisiciones del BCRA promedian u$s16 millones diarios en lo que va del mes, frente a los u$s66 millones diarios alcanzados en octubre. La desaceleración coincide con una mayor demanda privada de cobertura y la depreciación del real brasileño, factores que redujeron el remanente disponible para la acumulación oficial de divisas.