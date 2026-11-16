16 de noviembre de 2026 Inicio
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El riesgo país no cede y comenzó la semana al alza: volvió a quebrar la barrera de los 850 puntos

El índice financiero medido por JP Morgan se incrementa un 2,8% en comparación con el viernes. Luis Caputo aseguró que el incremento "no le gusta", aunque destacó que "no tuviera impacto en el tipo de cambio". Por su parte, las acciones argentinas operan mayoritariamente en baja.

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Los ADRs y el Merval trepan empujados por los bancos mientras el riesgo país cotiza a 674 puntos.

Los ADRs y el Merval trepan empujados por los bancos mientras el riesgo país cotiza a 674 puntos.

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Los activos financieros argentinos iniciaron la semana bajo presión, al igual que el riesgo país, que retomó la senda alcista y se ubica en los 853 puntos básicos. Por su parte, las acciones locales —tanto en la plaza local como en Wall Street— registran caídas generalizadas.

El riesgo país no puede perforar el piso de los 800 puntos. 
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El índice elaborado por el banco JP Morgan se incrementa 2,8% respecto al cierre del viernes (cuando había quedado en torno a los 830 puntos), impulsado por un nuevo retroceso en los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera, que ceden entre 0,05% y 0,09% en las primeras operaciones.

Luis Caputo habl&oacute; este lunes del riesgo pa&iacute;s.&nbsp;

Luis Caputo habló este lunes del riesgo país.

Caídas en el Merval y retrocesos de hasta 4% en Wall Street

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el índice MSCI Merval retrocede alrededor de 2,2% en pesos y 2,1% medido en dólares, perdiendo buena parte del rebote del viernes.

Dentro del panel líder local, la mayoría de los activos opera con bajas cercanas al 1%, con Telecom encabezando los retrocesos al caer más de 4%. A contramano del resto del mercado, apenas Aluar (+0,8%) y Cresud (+0,3%) logran sostenerse en terreno positivo.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas también muestran números rojos con caídas que superan el 3,5% en los papeles más castigados de la jornada: YPF (-3,8%), Banco Macro (-3,7%), Telecom (-3,5%), Transportadora de Gas del Sur (-3,5%) y Banco Supervielle (-3,4%).

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