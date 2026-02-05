Embed - on Instagram: "Querido @galatasaray , Llegué hace poco más de 3 años, en un momento difícil, en años donde las cosas no estaban saliendo como todos soñaban. Pero desde el primer día sentí algo distinto, sentí que este club no se elige.. se siente, se vive, se lleva en el alma. Juntos pudimos revertir la historia, juntos volvimos a creer y juntos le devolvimos a esta hinchada lo que se merecía.. alegrías, campeonatos, copas y noches que quedarán para siempre en la memoria. Estos 3 años fueron simplemente magníficos, intensos, reales, llenos de emociones que no se explican con palabras. Hoy entro en la historia de este grandísimo club como el Máximo Goleador Extranjero. Un logro personal que no existiría sin ustedes, sin esta camiseta, sin este estadio, sin esta gente que me hizo sentir en casa desde el primer día que pisé Estambul. Lo nuestro no es un amor como cualquier otro, es un amor que no se razona, se siente. Es conexión, respeto, pasión y gratitud. Estoy seguro de que todo el amor que me dieron se transforma hoy en este pedacito de historia que construimos juntos. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff médico y a cada persona que trabaja día a día detrás de cámara para que todo esto sea posible. Gracias infinitas a la hinchada que convirtió cada partido en una final y cada gol en una fiesta eterna. Y sobre todo gracias infinitas a mis dos hijas por acompañarme en mis primeros años, cada partido alentándome, y hoy por circunstancias de la vida a la distancia, pero siempre presentes. También quiero agradecer a la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas. A la mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba. Ella fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobretodo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso. Esté presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible. Galatasaray no es parte de mi carrera, Galatasaray es parte de mi vida. Y ella @sangrejaponesa es parte de lo que soy hoy. Gracias eternas e infinitas "
