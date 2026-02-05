IR A
IR A

Martín Migueles mostró dibujos y cartas que le regalaron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Francesca e Isabella le hicieron un cuaderno artesanal al novio de su madre. "Gracias por acompañarme en muchas cosas", escribió Isabella.

Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles compartió en Instagram los dibujos y las cartas que Francesca e Isabella, las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, compilaron en un cuaderno artesanal que le regalaron. "Un libro de recuerdos, qué linda sorpresa. Gracias, chicas, las amo", escribió el empresario sobre una de las fotos.

La actriz habló del futuro junto al futbolista en Turquía.
Te puede interesar:

"Algo conversamos...": la China Suaréz reveló el deseo de ser madre con Mauro Icardi

La tapa del cuaderno tiene el título Para Martín. ¿Cómo nos conocimos? y en la hoja que compartió el novio de Wanda Francesca escribió "te quiero mucho” e Isabela sumó: "Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo".

Historias Martín Migueles
El cuaderno artesanal de Francesca e Isabella, hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, para Martín Migueles.

El cuaderno artesanal de Francesca e Isabella, hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, para Martín Migueles.

Las historias llamaron la atención porque el mismo día Icardi les había agradecido a sus hijas por acompañarlo en "cada partido alentándome". "Por circunstancias de la vida, a la distancia, pero siempre presentes", se lamentó el futbolista.

El jugador del Galatasaray había festejado convertirse en el máximo goleador extranjero con un extenso texto en la misma red social junto a una foto editada de él mismo con una corona.

Embed - on Instagram: "Querido @galatasaray , Llegué hace poco más de 3 años, en un momento difícil, en años donde las cosas no estaban saliendo como todos soñaban. Pero desde el primer día sentí algo distinto, sentí que este club no se elige.. se siente, se vive, se lleva en el alma. Juntos pudimos revertir la historia, juntos volvimos a creer y juntos le devolvimos a esta hinchada lo que se merecía.. alegrías, campeonatos, copas y noches que quedarán para siempre en la memoria. Estos 3 años fueron simplemente magníficos, intensos, reales, llenos de emociones que no se explican con palabras. Hoy entro en la historia de este grandísimo club como el Máximo Goleador Extranjero. Un logro personal que no existiría sin ustedes, sin esta camiseta, sin este estadio, sin esta gente que me hizo sentir en casa desde el primer día que pisé Estambul. Lo nuestro no es un amor como cualquier otro, es un amor que no se razona, se siente. Es conexión, respeto, pasión y gratitud. Estoy seguro de que todo el amor que me dieron se transforma hoy en este pedacito de historia que construimos juntos. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff médico y a cada persona que trabaja día a día detrás de cámara para que todo esto sea posible. Gracias infinitas a la hinchada que convirtió cada partido en una final y cada gol en una fiesta eterna. Y sobre todo gracias infinitas a mis dos hijas por acompañarme en mis primeros años, cada partido alentándome, y hoy por circunstancias de la vida a la distancia, pero siempre presentes. También quiero agradecer a la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas. A la mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba. Ella fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobretodo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso. Esté presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible. Galatasaray no es parte de mi carrera, Galatasaray es parte de mi vida. Y ella @sangrejaponesa es parte de lo que soy hoy. Gracias eternas e infinitas "
View this post on Instagram

Icardi no ve a sus hijas desde Navidad, cuando la Justicia determinó que debían pasar esa fecha festiva con su padre en Argentina. Año Nuevo sí lo disfrutaron junto a su madre en Punta del Este.

El agradecimiento de Mauro Icardi a la China Suárez

Luego de las dos oraciones para sus hijas, Icardi le agradeció a su novia, la actriz y modelo Eugenia China Suárez, y la definió como "la persona que estuvo cuando no había luces, ni aplausos, ni certezas".

"La mujer que me sostuvo en el peor momento, que me ayudó a levantarme cuando parecía imposible, que me acompañó cada segundo y creyó en mí incluso cuando yo dudaba", enumeró el futbolista y agregó: "Fue parte silenciosa de cada entrenamiento, de cada decisión y sobretodo fue quien más me ayudó a luchar para este regreso".

"Esté presente también es suyo, porque sin su amor, su fuerza y su compañía, nada de esto habría sido posible", concluyó el exmarido de Wanda Nara.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

China Suárez.
play

La China Suárez: "No podría perdonar una infidelidad, no volvería a confiar"

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en 2014 y producto de la relación nacieron dos nenas: Francesca e Isabella

Se filtró un documento con los detalles del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a Diputados

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a Diputados

Hace 11 minutos
Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros.

Rusia y Ucrania acordaron otro intercambio de prisioneros tras cinco meses

Hace 12 minutos
La influencer sorprendió con una transformación radical en su rostro.

La Coqueta se operó en Chile y quedó irreconocible: las imágenes de la transformación

Hace 18 minutos
Wanda Nara y Martín Migueles

Martín Migueles mostró dibujos y cartas que le regalaron las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Hace 23 minutos
Es el mayor salto diario desde noviembre en el índice que mide el J.P. Morgan.

Efecto INDEC: las acciones argentinas anotaron su tercera caída consecutiva en Wall Street

Hace 27 minutos