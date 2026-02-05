IR A
Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia

Un viejo estreno irlandés de 2023 llegó a la popular plataforma de streaming y alcanzó el top ten de las más vistas.

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente el año pasado y en este 2026.

Sinopsis de En tierra de santos y pecadores, la película furor de Netflix

Irlanda, años 70. Deseoso de dejar su oscuro pasado atrás, el antiguo asesino a sueldo Finbar Murphy lleva una vida tranquila en el pequeño pueblo costero de Glen Colm Cille, lejos de la violencia política que asola el resto del país. Cuando llega al pueblo un peligroso grupo de terroristas liderado por la despiadada Doireann, Finbar se verá inmerso en un peligroso juego que le obligará a elegir entre mantener su identidad secreta o defender a sus vecinos y amigos.

Tráiler de En tierra de santos y pecadores

Embed - En tierra de santos y pecadores - Trailer español

Reparto de En tierra de santos y pecadores

  • Kerry Condon como Doireann McCann
  • Jack Gleeson como Kevin Lynch
  • Liam Neeson como Finbar Murphy
  • Ciarán Hinds como Vincent O'Shea
  • Michelle Gleeson como Moya
  • Niamh Cusack como Rita
  • Desmond Eastwood como Curtis June
  • Colm Meaney como Robert McQue
