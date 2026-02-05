Cuál es la trama de En tierra de santos y pecadores, la película con Liam Neeson que llegó a Netflix y es tendencia Un viejo estreno irlandés de 2023 llegó a la popular plataforma de streaming y alcanzó el top ten de las más vistas. + Seguir en







Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente el año pasado y en este 2026.

Ahora llegó a la gran N roja, una película irlandesa de 2023 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de En tierra de santos y pecadores, es un film impresionante de acción, thriller y suspenso, basada en los años setenta. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este nuevo mes de febrero, un entretenimiento ideal para disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de En tierra de santos y pecadores, la película furor de Netflix Irlanda, años 70. Deseoso de dejar su oscuro pasado atrás, el antiguo asesino a sueldo Finbar Murphy lleva una vida tranquila en el pequeño pueblo costero de Glen Colm Cille, lejos de la violencia política que asola el resto del país. Cuando llega al pueblo un peligroso grupo de terroristas liderado por la despiadada Doireann, Finbar se verá inmerso en un peligroso juego que le obligará a elegir entre mantener su identidad secreta o defender a sus vecinos y amigos.

santos y pecadofres Tráiler de En tierra de santos y pecadores Embed - En tierra de santos y pecadores - Trailer español Reparto de En tierra de santos y pecadores Kerry Condon como Doireann McCann

Jack Gleeson como Kevin Lynch

Liam Neeson como Finbar Murphy

Ciarán Hinds como Vincent O'Shea

Michelle Gleeson como Moya

Niamh Cusack como Rita

Desmond Eastwood como Curtis June

Colm Meaney como Robert McQue santossss